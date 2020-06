Rebus amianto per la Regione Toscana

Una montagna di amianto da bonificare, almeno 2 milioni di tonnellate. Nessuna discarica specializzata dove conferirla. E nessun piano di smaltimento recente in grado di affrontare l’emergenza. La Toscana ha un enorme problema da risolvere, un problema che richiede risorse ingenti per la bonifica ad aziende specializzate da un lato. Ma che ha bisogno anche discariche nelle quali seppellire per sempre (forse) il pericoloso scarto. Ne sono piene abitazioni private ma anche tantissimi edifici pubblici, scuole in primis.



La decisione della giunta regionale di riattivare il sito della Grillaia a Chianni, sembra sempre più evidente, deriva dal dover bilanciare queste due problematiche. In mezzo alle quali, però, ci sono le veementi proteste dei sindaci della Valdera e dei cittadini. Perché questa discarica, chiusa da 22 anni, andrà ad “accogliere” 300.000 tonnellate di amianto in poco più di 5 anni. Praticamente il 15% dell’intero amianto da smaltire in tutta la Toscana finirà nel cuore di un territorio dove le discariche di Pontedera e Peccioli, insieme a quella di Rosignano, hanno già il 50% di rifiuti di tutta la Toscana. Una partita nella quale la giunta di Enrico Rossi è sola contro tutti. Anche i consiglieri di maggioranza del Partito democratico, infatti, nel corso dell’ultima seduta del consiglio regionale, hanno fatto approvare insieme ad altre forze politiche, Lega e Forza Italia escluse, una mozione per richiedere un passo indietro sulla delibera che dà il via libera alla Nuova Servizi Ambiente per il progetto, costato 365mila euro, che la proprietà vuole ovviamente far rispettare.



Un passo indietro che significherebbe ricorsi e un possibile conto ancora più salato da 30 milioni di euro. Tanto vale, infatti, il piano economico presentato dai gestori della Grillaia. Che non retrocedono.Il rapporto Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) del 2019 fotografa una situazione complessa per la Toscana. I rifiuti contenenti amianto prodotti in Italia sono pari a 327mila tonnellate all’anno (l’ultimo riferimento è al 2017). La Lombardia è in testa alla produzione con 94mila tonnellate, quasi il 29% del valore nazionale. A ruota seguono Veneto con 75mila tonnellate, Emilia Romagna con 38mila, Piemonte con 31mila e la Toscana con oltre 20mila tonnellate annue. Si tratta, ovviamente, di ciò che viene scoperto e bonificato ogni anno, visto che l’eternit non viene più prodotto in Italia dai primi anni Novanta (ma in Brasile ancora oggi si produce). Sempre secondo i dati Ispra le discariche specifiche per la raccolta dell’amianto, quello dove sono previste anche delle celle di contenimento per evitare la dispersione in area delle pericolose fibre di eternit, sono poco più di venti in tutta Italia. A Chianni l’amianto, “confezionato” e poi sotterrato, non finirebbe comunque in nessuna cella. Le Regioni, spesso, non si prendono la responsabilità politica di affrontare il problema. La Toscana l’ha fatto ma ora, con la campagna elettorale che bussa alle porte, rischia di pagarne le conseguenze. —