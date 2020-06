Dieci camion di eternit al giorno a Chianni: «Ma è un rifiuto inodore e non pericoloso»

CHIANNI. «L’impianto non prevede il conferimento di rifiuti pericolosi». Questo è uno dei passaggi chiave del supplemento al bollettino ufficiale della Regione Toscana pubblicato poche ore fa. Supplemento alla delibera della giunta che il 25 maggio ha approvato il piano di messa in sicurezza della discarica della Grillaia, nel Comune di Chianni. Il muro di no al conferimento di amianto nella discarica, inattiva da ormai 22 anni, nasce anche dalla tipologia di rifiuto che andrà a coprire la volta della collinetta rimasta incompleta dal giorno della sua chiusura. Si tratta di 270.000 metri cubi di rifiuti per arrivare alla chiusura definitiva del sito.



Sindaci, cittadini, associazioni e vari soggetti politici sono contrari. Ma proprio su quel «l’impianto non prevede il conferimento di rifiuti pericolosi» la giunta regionale, per il momento, ha dato il via libera alla realizzazione del progetto. L’amianto, come sottolineato nelle nostre pagine due giorni fa dalla Nuova Servizi Ambiente, proprietaria del sito, da progetto arriverà a bordo di una decina di camion al giorno alla Grillaia. E sarà sigillato, garantendo per la proprietà ma anche per i tecnici e i vari enti ambientali che hanno redatto e analizzato il progetto, la sicurezza del sito.



La Grillaia, infatti, negli anni di apertura del sito aveva registrato sversamenti di percolato e altre anomalie. Problemi che, in seguito alle proteste di sindaci e cittadini, aveva portato la Provincia di Pisa a sospendere i conferimenti nel sito. Si è scelto di completare la morfologia prevista dal progetto originario, dunque, con il cemento-amianto proprio perché questo materiale non andrebbe a mettere in difficoltà ulteriore il drenaggio delle acque meteoriche con possibili infiltrazioni pericolose.Da quel punto di vista, e la Nuova Servizi Ambiente lo ha confermato due giorni fa, l’eternit è il materiale più “sicuro”. Oltre che inodore.E in caso di incendio, di terremoti o altri fenomeni naturali, ma anche di origine umana, il sito è sicuro? Nel supplemento al bollettino ufficiale della Regione Toscana è stato inserito il piano di monitoraggio e controllo del sito di Chianni. E subito all’inizio viene specificato come l’impianto sia una «discarica per rifiuti non pericolosi».Il gestore dovrà settimanalmente controllare l’utilizzo di materiali per la realizzazione del capping, la copertura finale della collinetta. Quello delle acque, invece, dovrà essere continuo. La proprietà, poi, avrà a suo carico una serie di controlli continui per evitare ogni forma di inquinamento o rischio. E questo comprende anche gli incendi. Forse l’aspetto che maggiormente preoccupa i sindaci e cittadini. Anche se esiste un piano e una serie di procedure di emergenza che la proprietà è tenuta a seguire. Oltre a un registro nel quale annotare gli eventi accidentali e compilare una tavella per le rilevazione dei dati.Sarà poi Arpat l’ente di controllo che si occuperà delle ispezioni programmate, di valutare il lavoro della Nuova Servizi Ambiente, di fare i relativi campionamenti e di supervisione tecnica di tutto l’impianto. Tutti elementi e “rassicurazioni”, però, che non sembrano frenare l’ondata di protesta contro la riattivazione di questo sito nel cuore della Valdera. —