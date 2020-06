La richiesta delle partite Iva: "Un anno bianco per superare questa crisi estrema"

VOLTERRA. Chiedono che i Comuni, in questo caso Volterra, facciano la loro parte rappresentando i gravissimi problemi di chi è titolare di partite Iva. Liquidità, accesso al credito, bollette i cui pagamenti sono solamente rimandati a settembre. «A settembre non avremo comunque i soldi per saldare i tanti debiti che stiamo accumulando, serve un anno bianco senza dover versare tributi allo Stato», dicono da piazza dei Priori i partecipanti alla manifestazione.



Dopo Pontedera, Ponsacco e Pisa, le associazioni delle partite Iva Toscana (Apit), Orgoglio partite Iva (Opi) quella degli hotel, dei ristoratori e dei baristi (Horeca), dei ristoratori toscani e gli imprenditori volterrani si sono radunati sotto il comune della città etrusca per ribadire le proprie richieste anche di fronte al sindaco Giacomo Santi che ha accettato l’invito a partecipare. «Serve un tavolo locale per affrontare i problemi delle aziende volterrane – è stata la richiesta principale – ma occorre anche che il sindaco rappresenti le nostre istanze a livello regionale e nazionale. Senza il nostro lavoro, difficilmente entreranno risorse nelle casse comunali».



Santi ha risposto mostrando inevitabile comprensione nei confronti degli imprenditori, ma anche condivisione delle loro istanze. «Siete l’anima della nostra città – ha detto – come non essere d’accordo con voi. Il problema è che le risorse per i Comuni sono risicate. Serve manovra dello Stato. E non credo siano necessari ulteriori tavoli rispetto a quelli che già sono attivi».

Pedro Bessi

Pedro Bessi

"Gli aiuti non bastano, chiuderanno in tanti"

Pedro Bessi è il titolare del Park Hotel Le Fonti di Volterra ed è l’anima voltarrana della protesta in piazza dei Priori. «Molti imprenditori di Volterra hanno deciso di aggregarsi – dice – semplicemente parlando per strada. I problemi sono gli stessi per tutti. La nostra struttura ha 30 dipendenti che, in questo momento, sono tutti a casa. E a loro non è ancora stata pagata la cassa integrazione, così come i 600 euro per noi imprenditori non sono stati ancora accreditati. Così non possiamo andare avanti. Le misure proposte dal governo non bastano a salvare attività come quelle della nostra città che vive di turismo e rischia di non arrivare all’autunno. Se non cambiano le cose, la maggior parte rischia di chiudere. E il brutto è che siamo tutti nelle stesse condizioni».

Antonella Guerra

Antonella Guerra

"La gente ha paura e i ristoranti sono vuoti"

Un ristorante che ha clienti sia volterrani che da fuori città. Economia locale e legata al turismo per Alla vecchia maniera di Antonella Guerra che sperava, riaprendo i battenti, di rivedere le facce di sempre. «Invece sto incassando il 30% in meno – dice la ristoratrice – Capisco che il turismo sia praticamente fermo, ma anche i volterrani non escono perché sono ancora impauriti dal contagio». E poi, Antonella racconta di un episodio davvero spiacevole che la dice lunga sulla situazione: «Mi hanno staccato la luce per una bolletta da 430 euro non pagata. Non mi sono arrivati solleciti o avvisi e mi sono ritrovata senza elettricità nel locale. A quel punto ho pagato, ma ho anche minacciato di sporgere denuncia per le modalità usate dal gestore. E a quel punto la luce è magicamente tornata».

Giampaolo Vannini

Giampaolo Vannini

"Per ora incassiamo meno delle spese vive"

Giampaolo Vannini è molto conosciuto a Volterra. È il titolare dell’osteria La Pace e tutti lo chiamano Geppo. Ma in piazza dei Priori non è granché in vena di scherzare. «Qui la situazione è seria – dice – abbiamo riaperto da poco e solo nel weekend, perché il flusso dei turisti per ora è concentrato il sabato e la domenica e con numeri bassi. Domenica ho incassato molto meno di quanto ho dovuto pagare il personale e per acquistare i prodotti. In questa maniera è insostenibile e se non arriveranno aiuti concreti il futuro per l’80% delle attività di Volterra sarà nerissimo. Serve una sinergia tra gli enti che erogano credito, istituzioni e imprenditori, affinché si possa reggere le difficoltà attuali e ripartire l’anno prossimo».

Luca Scudellari

Luca Scudellari

"Speriamo nell'arrivo dei turisti stranieri"

Tante prenotazioni cancellate. E ora Luca Scudellari, dell’albergo Villa Rioddi, spera nell’arrivo degli stranieri per salvare la stagione. «Anche perché noi lavoriamo fino a ottobre – spiega l’albergatore – per poi ricominciare alla primavera successiva. In inverno qui non arriva nessuno. E se non lavoreremo un po’ in questi mesi sarà davvero dura». La struttura ricettiva aprirà a luglio, ma il nodo da sciogliere sono le prenotazioni. «Per ora ne abbiamo quattro – aggiunge Scudellari – Ne avevamo molte per il concerto a Lajatico di Andrea Bocelli, ma è stato annullato. Ora ci restano pochi stranieri che, speriamo, confermino la presenza. Il problema è per i due dipendenti che, per il momento, non rientreranno. Lavoreremo mia moglie ed io sperando di poterli richiamare».

Alessandro Corda

Alessandro Corda

"Crisi alabastro, mancano liquidità e programmi"

Sette dipendenti a casa, mancanza di liquidità e estrema difficoltà a programmare l’attività. Sono questi i tasti dolenti per la Ali, acronimo di Alabastri lavorati italiani di cui è titolare Alessandro Corda, anche lui presente in piazza dei Priori per la protesta delle partite Iva. «Siamo in trattativa con le banche da un mese – racconta l’imprenditore – per ricevere un sostegno corposo. Ma è comunque difficile immaginare gli scenari che ci attendono. Da qui la difficoltà a fare un business plan che ci porti alla fine di questo anno drammatico. Il fatto è che il governo ha dato contributi a pioggia, senza considerare che devono essere sostenute le realtà che danno lavoro e creano ricchezza. Perché senza queste aziende, difficilmente poi ci saranno altri contributi per tutti».

Mario Bavoni e Laura Barberini

Laura Barberini e Mario Bavoni

"A settembre scoppierà la bomba dei pagamenti"

Una ditta storica di Volterra e del suo artigianato che non riesce a guardare al futuro. È la Bessi Stonelite di Mario Bavoni e Laura Barberini che produce e commercializza oggetti d’alabastro rivendendoli ai negozi della città. «Ma se il turismo è fermo, lo siamo anche noi – dicono i due artigiani – Avevamo tanti ordinativi, ma da quattro mesi non riusciamo a smuovere la situazione. I magazzini sono pieni. Abbiamo speso per l’acquisto dei materiali, ma la merce è rimasta ferma. I nostri committenti ci hanno informato che qualcosa acquisteranno, ma ovviamente non tutto quello che avevano ordinato. E in questa maniera il 2020 diventa un’incognita. Per noi, che lavoriamo da tanti anni, è una vera tragedia da cui non sappiamo come uscire».

Alessandro Bracaloni

Alessandro Bracaloni

"Il lavoro c'è, ma i dipendenti sono stati beffati dallo Stato"

Falegnameria e giardinaggio. Sono questi gli ambiti di cui si occupa Alessandro Bracaloni che gestisce l’omonima azienda di Volterra. L’imprenditore ascolta gli interventi davanti a Palazzo dei Priori e scuote la testa. «La nostra situazione è davvero strana – racconta – Il lavoro non manca, anche se è in calo perché tante commesse ci arrivavano dalle attività della città. Che però sono chiuse. In realtà quello che maggiormente mi fa arrabbiare è la beffa subita dai nostri dipendenti. Per la prima volta li abbiamo affidati allo Stato e sono stati fregati. Ho scelto di pagare i fornitori, pensando che al personale sarebbe arrivata la cassa integrazione. Invece non hanno riscosso un euro dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Se lo avessi saputo avrei fatto una scelta diversa».

Roberto Casini

Roberto Casini

"Rovinato un anno che prometteva davvero bene"

«Eravamo in rampa di lancio, poi è arrivato il coronavirus e siamo in grossa difficoltà». Roberto Casini si rammarica per la situazione della sua Alabastri Ducceschi. Ha diciotto dipendenti, tutti in cassa integrazione ai quali non è arrivato l’indennizzo. «Avremmo voluto anticiparla noi – sottolinea l’imprenditore – ma non avevamo liquidità per fare un passo del genere. Il 60% della nostra attività arriva dall’export e in questa fase non siamo in grado di capire cosa accadrà. Peccato, perché avevamo cominciato l’anno davvero bene. Nei primi due mesi erano arrivati ordinativi che ci avrebbero consentito di lavorare fino a ottobre. Invece, gli ordini sono stati annullati o sospesi. Abbiamo chiesto un prestito corposo alle banche ma la risposta non è ancora arrivata».