Assalto con l’esplosivo al Postamat di San Miniato, scovata la banda di ladri pendolari: chi sono gli arrestati

SAN MINIATO. L’arresto dei ladri che prima del Covid hanno colpito tra Empoli e San Miniato potrebbe dare nuovo impulso alle indagini sulla banda che da dicembre a ora ha assaltato diversi bancomat in provincia. Intanto ieri sono stati arrestati gli autori del furto da 65mila euro avvenuto il 29 febbraio scorso a San Miniato quando venne fatto esplodere lo sportello Bancoposta lasciandosi dietro danni importanti. Non che questo raid, nell’ultimo giorno di febbraio nell’anno bisestile, sia stato fortunato...



I ladri, come è stato ipotizzato dagli inquirenti anche per gli assalti ai bancomat, arrivavano da fuori regione. Erano a Treviso e Pistoia le basi logistiche della banda specializzata in assalti a bancomat sgominata dai carabinieri di Treviso che hanno arrestato cinque italiani.



In manette sono finiti, 46 anni, di Paese (Treviso),, 40, di Istrana (Treviso);, 36, di Castelfranco Veneto (Treviso),, 48, di Altopascio e, 25, di Viareggio. Per le perquisizioni a casa di due indagati sono stati coinvolti anche i militari del comando provinciale di Lucca. Nel corso dell’operazione è stata arrestata anche la compagna di uno degli indagati,, 32, di Castelfranco Veneto, ricercata dopo la condanna a sei anni e quattro mesi per furti in case di anziani tra il 2014 e il 2017, nelle province di Udine e Padova.I carabinieri sono così riusciti a ricostruire i colpi della banda che agiva sempre usando esplosivi per far saltare i bancomat di banche e uffici postali delle province di Firenze, San Miniato, della zona di La Spezia e Massa Carrara impossessandosi di circa 250 mila euro in contanti. Il provvedimento restrittivo richiesto dalla procura di Padova stato emesso in relazione a tre assalti avvenuti a Empoli, San Miniato e Ameglia. Gli appartenenti alla gang inoltre indagata anche per tre assalti avvenuti il 22 febbraio a Pontasserchio (un tentato furto ai danni dell’ufficio postale: qui i ladri avevano danneggiato sia la cassa automatica esterna che gli uffici senza riuscire nel loro intento), Fosdinovo e Montignoso.La banda si muoveva tra il Veneto, la Toscana e la Liguria con un’auto di grossa cilindrata rubata e con targhe clonate. Gli arrestati avevano la disponibilità di una pistola automatica, ordigni esplosivi che venivano usati per far saltare gli sportelli bancomat, strumenti di effrazione e scanner per intercettare le comunicazioni delle forze dell’ordine. La banda, inoltre poteva contare su garage e alloggi messi a disposizione da basisti che davano anche rifugio ai malviventi per poter sottrarsi, dopo i colpi, alle ricerche degli investigatori.In una notte questo gruppo, secondo quanto è stato ricostruito, colpiva anche più obiettivi.Il modo di operare dei cinque indagati è identico a quello degli autori degli assalti ai danni dei bancomat, vera piaga dei mesi scorsi. L’ultimo di questi è avvenuto il primo maggio nella filiale di Forcoli della Cassa di Pisa e Fornacette. Aspetti su cui gli investigatori pisani non si sbilanciano ammettendo che sono ancora in corso ulteriori accertamenti. Anche in questi casi gli autori, stando alle testimonianze e alle immagini delle telecamere, sono arrivati a bordo di auto ci grossa cilindrata e sono scomparsi nel nulla dopo i colpi. Non è escluso che anche in questo caso tra i ladri pendolari ci sia chi ha un punto di appoggio in Toscana e in provincia in modo particolare.

