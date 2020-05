Scuola, Enrico scrive al premier Conte: «Mi faccia almeno salutare i compagni e le maestre dal vivo» 

SAN MINIATO. Potrà il premier Giuseppe Conte dire di no alla richiesta innocente e spassionata di un bambino che - da un giorno all’altro - non ha più visto i suoi compagni (e amici) di 5 anni di scuola?



L’Italia, dopo il lockdown, sta faticosamente ripartendo: le fabbriche sono tornate a regime, le persone iniziano a rientrare nei negozi e a godersi - senza esagerare - un barlume di vita sociale. Ma per i bambini la questione è un po’ diversa: andavano a scuola, quel microcosmo che ogni giorno scandiva metà della loro giornata. All’improvviso quel microcosmo è stato chiuso in un cassetto e chissà se e quando avrà nuova libertà. Qui si inserisce la vicenda, che più umana non si può, di Enrico Spadoni, 10 anni: frequenta la classe quinta sezione A delle elementari Giovanni Pascoli a Fucecchio, però dal prossimo anno (adesso che vive a San Miniato) andrà alle medie di Ponte a Egola. Per cui a settembre - qualora la scuola dovesse ripartire - non ritroverà nessuno dei suoi compagni.



Enrico non ha potuto salutarli, né loro né le maestre. Ci pensa da quando si è trovato a fare le videolezioni da casa, che non sono proprio la stessa cosa. Le maestre hanno fatto il massimo, sin dall’inizio, per mettere Enrico e i suoi compagni a loro agio con uno schermo davanti. Ma non sarà mai uguale, perché la vicinanza umana non è replicabile nemmeno col monitor alla più alta definizione possibile.E infatti Enrico si cruccia di questo, vuole almeno avere la possibilità di salutare per un’ultima volta i suoi amici e le sue insegnanti. Ed è a questo punto che si manifesta l’estrosità del bambino, che ha chiesto alla madre di trovargli l’indirizzo per scrivere al premier Giuseppe Conte; un adulto non l’avrebbe mai fatto, ma i bambini hanno diritto di rincorrere i propri sogni e di vederli realizzati. Il loro vantaggio è quello di non avere sovrastrutture mentali che fermano in partenza dei desideri che razionalmente paiono non essere facilmente realizzabili. E comunque Enrico mica chiede una consolle costosa o vestiti alla moda: desidera soltanto salutare i suoi amici.Enrico è un simbolo, a modo suo, dell’esistenza nel limbo che stanno vivendo centinaia di migliaia di bambini italiani, che da un giorno all’altro si sono trovati a casa a fare la lezione coi genitori (che nel frattempo sono tornati a lavorare). Ma in questo limbo ci si sta sospesi e anche un po’ scomodi, per questo Enrico ha preso carta e penna. Anzi, si è messo davanti alla tastiera del pc.Ecco le sue parole dirette al premier: «Buongiorno presidente Conte mi chiamo Enrico Spadoni. Ho 10 anni, vivo in Toscana (in provincia di Pisa). Frequento la quinta elementare ma per colpa del virus non ho potuto salutare i miei amici: un giorno eravamo a scuola e il giorno dopo non li ho più visti! A settembre non ci troveremo più e io voglio salutarli! Quindi ti chiedo se puoi farmi rivedere i miei amici e le mie maestre non da uno schermo ma dal vivo! Prometto che mi metterò mascherina, guanti e non abbraccerò nessuno ma voglio rivederli un ultima volta, te lo chiedo per piacere. Mia mamma mi ha dato il tuo indirizzo e mi ha detto che ti potevo scrivere e io l’ho fatto. Ti lascio il numero di mia mamma (che è allegato nella mail inviata al premier) se mi vuoi chiamare così te lo spiego anche a voce quello che vorrei. Grazie».Ora, solitamente in un discorso diretto i punti esclamativi si tolgono perché non consoni. Ma qui si tratta di un bambino, che attraverso quella punteggiatura tenta di rendere ancor meglio tutta la voglia che ha di rivedere i suoi amici e le sue maestre.Due giorni fa ci abbiamo anche parlato ed Enrico ci ha confermato che vuole tornare a scuola, che questo capitolo lungo 5 anni non può finire senza un saluto e un sorriso.Ora la passa al premier: chissà se qualcuno del suo staff avrà avuto modo di fargli leggere la lettera di Enrico Spadoni, questo bambino così energico, vivace e determinato che non si ferma davanti a niente. Per quanto sarà ancora possibile proibire il contatto umano in un momento dello sviluppo dove proprio dai primi contatti umani derivano le esperienze più importanti e formative? «I bambini – diceva l’artista Keith Haring – sanno qualcosa che la maggior parte della gente ha dimenticato». E cioè che non bisogna aver paura di rincorrere i propri sogni. è che se dovesse esser possibile organizzare questo “ultimo” incontro, i bambini della classe di Enrico troveranno un modo per...abbracciarsi con gli occhi.