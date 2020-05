Il Covid non ferma le assunzioni: ora il suolificio crea mascherine

SAN MINIATO. Un progetto in grande stile frenato dall’arrivo del coronavirus. Ma non sempre le disgrazie portano solo effetti negativi. A volte possono essere trasformate in opportunità. E non è detto che l’idea originaria non possa essere messa in pratica, anche grazie al rimedio adottato per far fronte all’emergenza. È quanto accaduto al suolificio Tre Zeta, fabbrica da 170 dipendenti a San Donato di San Miniato in cui erano previste le assunzioni di 50 persone in un piano complessivo di raddoppio degli spazi dell’azienda per ulteriori settemila metri quadrati. Lo stop per il Covid, però, ha interrotto l’operazione e ha portato i soci Walter Zappolini, Stefano Panicucci e Alessandro Pellegrino a diversificare la produzione realizzando mascherine con filtri intercambiabili che, ora, potrebbero diventare volano di sviluppo con vendite da migliaia di pezzi al giorno per multinazionali canadesi, tedesche e americane.



L’idea di ampliare la fabbrica e assumere personale era data dalla crescita di lavoro commissionato dalle griffe con cui Tre Zeta intrattiene rapporti da anni. E che, col boom delle sneakers, era cresciuto di pari passo. «Ma non abbandoniamo il progetto – dice Zappolini – Anzi, so che ci arriveremo. Ma è normale che, in un momento socialmente ed economicamente incerto, operazioni del genere vengano frenate. Il cantiere prosegue, anche se è stato fermo per 45 giorni». E questo è il segnale che le assunzioni arriveranno.



Anche perché dal punto di vista finanziario l’azienda (che ha sedi in Veneto con 80 dipendenti e in Tunisia in cui lavorano cento addetti) viaggia abbastanza bene con due mesi di prospettiva per la produzione di suola e mille mascherine al giorno vendute alle aziende italiane, in base ai protocolli del governo. «Ma stiamo lavorando a ottenere tutte le certificazioni – aggiunge l’imprenditore – per poterci rivolgere anche ai mercati esteri con buone opportunità. Molte realtà di grande rilevanza tra Canada, Stati Uniti e Germania si stanno interessando ai nostri prodotti. E se tutto va per il verso giusto, le nostre valutazioni parlano di circa ventimila mascherine da produrre al giorno».Si tratta di dispositivi di protezione progettati internamente alla Tre Zeta, destinate all’utilizzo all’interno delle aziende. Infatti, Zappolini accenna a possibili clienti come Walmart, il colosso americano della vendita al dettaglio per la grande distribuzione e Mercedes, la casa automobilistica tedesca di auto di lusso.Da come il socio fondatore della Tre Zeta parla dell’operazione mascherine, la realizzazione dei dispositivi è piuttosto semplice e meccanizzata. Una volta fatta la progettazione e impostate le macchine, basterà acquistare un macchinario in più per creare un business all’interno di una fabbrica ideata per le suole di scarpe di alta qualità. «È quello il nostro campo – ribadisce Zappolini – ed è a quell’ambito che puntiamo. L’investimento da 6 milioni per raddoppiare gli spazi e aumentare il numero di personale va avanti. Certo, dovremo vedere come andrà il mercato. Ma il lavoro delle griffe prosegue e sarà così anche per noi».Un discorso logico che segue un percorso preciso, sostenersi con le mascherine per alimentare il sogno di una fabbrica ancora più grande e competitiva.