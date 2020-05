Fedeli nelle auto davanti alla parrocchia: messa come in un drive-in al Romito

L’idea, unica in Toscana, di don Martino per far assistere alla celebrazione più delle 90 persone ospitabili nella chiesa

PONTEDERA. Al Romito arriva la messa drive-in. Don Martino, parroco di Santa Maria Madre della Chiesa, ha avanzato una proposta unica nel suo genere in tutta la Toscana: assistere alle cerimonie nelle auto parcheggiate nel grande piazzale della frazione di Pontedera che è una sorta di enorme volta sopra la Fi-Pi-Li. Una cerimonia drive-in, ma solo per chi lo vuole. I fedeli potranno assistere alla messa anche in piedi in una parte del sagrato e in chiesa dove all’ingresso, a fianco all’acqua santa, ecco il liquido igienizzante.



Don Martino ha inviato ai fedeli un protocollo per la fase 2 legata al Covid-19, fissata a domani 18 maggio con indicazioni per «assistere alla Santa Messa rispettando la distanza di sicurezza di almeno un metro laterale e frontale». La novità più grande è però la messa in auto possibile anche grazie a un sistema di amplificazione e diffusione all’esterno già presente alla chiesa del Romito. «Le porte della chiesa resteranno aperte prima, durante e alla fine della celebrazione – spiega don Martino –, ma chi lo desidera può restare nelle auto per evitare il rischio di un eventuale contagio».



I posti disponibili dentro la chiesa saranno 90 e un numero simile, se non superiore, lo si può raggiungere per le persone all’esterno in piedi subito sotto il sagrato e nelle varie auto parcheggiate di fronte. «Sarà comunque sempre vietato sostare sul sagrato – precisa nel protocollo don Martino –. Verrà indicato, inoltre, l’ingresso riservato alle entrato e quello relativo alle uscite per evitare degli incroci a rischio».Si comincia con la prima messa alle 8. 30, ma solitamente i numeri sono piuttosto bassi in questo orario. Il primo vero test, anche per capire se ci saranno persone che vorranno restare in auto, sarà sabato prossimo con la messa delle 18,30. «Per chi avrà accesso alla chiesa c’è l’obbligo di indossare, ovviamente, la mascherina che copra naso e bocca. E resterà fuori anche chi avrà sintomi influenzali e problemi respiratori o temperatura corporea pari o superiore ai 37, 5 gradi centigradi – spiega ancora il parroco del Romito –. Non ci saranno, poi, coro e chierichetti. Le letture saranno a carico di una sola persona. Le offerte? Saranno depositate in appositi contenitori all’uscita. Sarà anche proibito inginocchiarsi e scambiarsi il segno della pace».