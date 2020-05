Via alle televisite e interventi “dirottati” in strutture no-Covid (anche private)

PONTEDERA. Mentre gli ospedali cominciano a riorganizzare l’attività ora che inizia la cosiddetta fase 2, anche per Aziende sanitarie e ospedaliere il presidente della Regione, Enrico Rossi, con l’ordinanza 49 del 3 maggio ha imposto alcuni paletti all’attività professionale intramoenia dei medici.



Di fatto continua l’attività libero professionale extramoenia dei medici dipendenti, di quelli convenzionati e di coloro che lavorano nelle cliniche private convenzionate con il sistema sanitario pubblico. Invece i medici che hanno scelto il rapporto esclusivo con il sistema pubblico non potranno ricevere i loro pazienti. Visite bloccate fino a quando – dice Rossi – non saranno smaltite le liste di attesa. La decisione di Rossi ha creato un diffuso malumore tra i medici, in particolare tra quelli che si sono messi a disposizione senza problemi per affrontare l’emergenza Covid anche quando i dispositivi di protezione individuale scarseggiavano e gli ospedali, compresi quello di Pontedera e di Volterra, hanno accolto migliaia di mascherine o altri aiuti indispensabili a chi sta in prima linea.



Abbiamo chiesto all’Asl Toscana Nord Ovest, che ha risposto con il direttore sanitario, di spiegare come la stessa Asl si sta riorganizzando alla luce dell’ordinanza 49 del presidente Rossi, con riferimento alla provincia pisana.«In attesa di ulteriori indicazioni che ci verranno fornite dalla Regione Toscana, nella nostra Asl i professionisti hanno cominciato a confrontarsi istituendo gruppi di lavoro specifici, sia in relazione all’attività chirurgica programmata, sia per rimodulare l’attività ambulatoriale. È bene ricordare che la chirurgia di classe A (oncologica, urgente, traumatologica, ginecologica, ecc.) non si è mai fermata», spiega il direttore sanitario. Ma le criticità, in particolare negli ospedali Covid, come è Pontedera, non mancano. Anche prima della pandemia i pazienti si sono trovati spesso a non poter prendere appuntamenti con medici di Pisa perché le liste dell’Azienda ospedaliera erano chiuse ed erano gli ospedali territoriali a dover sopperire alle richieste.«Per aumentare il numero degli interventi e ridurre le attese faremo ricorso anche alle sale operatorie già attive all’interno degli ospedali più decentrati che non sono stati coinvolti nel percorso Covid. Inoltre, continueremo ad effettuare alcuni interventi, con l’ausilio dei nostri chirurghi, nelle strutture private, come già accadeva prima che entrassero in vigore le misure restrittive dovute all’emergenza Covid. Anche nella ripresa dell’attività ordinaria dovremo tener conto che si dovrà mantenere il distanziamento sociale ed evitare l’affollamento in ospedale, quindi saranno mantenuti i check point, i pre-triage e l’ingresso degli accompagnatori sarà limitato ai casi dove è strettamente necessario. Come previsto dalla Regione, anche l’attività ambulatoriale sarà “dirottata” nelle strutture territoriali».Impossibile fare una previsione su quando potrà esserci un nuovo via libera alla professione (per le visite intramoenia) dei medici negli ospedali.«Presumibilmente succederà quando i tempi di erogazione saranno in linea con la normativa sulle liste di attesa», la risposta della direzione sanitaria sfuma sui tempi che invece stanno a cuore ai medici che ritengono l’ordinanza presidenziale in contrasto con il contratto di lavoro nazionale.Come faranno i medici a ridurre le liste d’attesa se devono essere rispettate le norme sul distanziamento? «Negli ambulatori entreranno solo poche persone. Per garantire la sicurezza dei cittadini e degli operatori, anche per quanto riguarda l’attività ambulatoriale, dovremo tener conto delle regole sul distanziamento sociale. Infatti, in questi giorni stiamo verificando la disponibilità degli spazi nelle strutture (i distretti) presenti sul territorio e stiamo valutando l’opportunità di aumentare il tempo destinato ad ogni prestazione, così da evitare che le sale di attesa siamo affollate e, grazie alla piattaforma che ci ha messo a disposizione la Regione Toscana, dove è possibile useremo la televisita (capitolo che aprirà altre polemiche, anche se ai medici di Pontedera, per esempio, è già stato fornito un link per il corso di aggiornamento, vedi articolo in basso,). Per quanto riguarda le visite ambulatoriali, come è avvenuto per l’attività chirurgica, le visite urgenti e brevi sono sempre state erogate e nei distretti dove è stato possibile mantenere il distanziamento sociale sono state erogate anche le differite e le programmate. I prelievi ematici continueranno ad essere effettuati su appuntamento. Un’ultima notizia: le attività di screening ripartiranno l’11 maggio (domani,)». Resta da capire come si farà a ridurre le liste d’attesa con le stesse risorse umane. Se prima della pandemia in ambulatorio un medico poteva fare una visita ogni 10 minuti, ora il tempo tra un paziente e l’altro diventerà di 30 minuti.