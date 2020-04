Export pisano, tre miliardi di fatturati sono a rischio

PISA. Negli ultimi giorni anche il governatore della Toscana, Enrico Rossi, ha scritto al premier Conte per chiedere un’attenzione specifica al problema. Le aziende toscane dell’export, ha detto Rossi, non possono permettersi di restare ferme. Si deve pensare a ripartire perché il rischio è non riaprire affatto. Con conseguenze devastanti sul piano economico e occupazionale. Parliamo, in Toscana, di 3.000 aziende, 115mila lavoratori (tra diretti e filiera), un fatturato annuo di oltre 30 miliardi di euro un quarto del quale arriva proprio dalle esportazioni sui mercati internazionali. Nel 2019 la provincia di Pisa aveva toccato un record: oltre 3 miliardi di euro di prodotti pisani venduti all’estero in un anno, il valore più alto dal 2007. Ben 1,8 miliardi (il 60% del totale) destinati al mercato europeo. Tra i settori più rilevanti dell’export per la provincia cuoio, motocicli e meccanica (ognuno di questi pesa sul totale per circa il 20%), ma anche calzature, chimica, farmaceutica, abbigliamento, vino, mobili e vetro. Per questi settori e per la ricchezza che fino ad ora sono riusciti a produrre l’emergenza coronavirus e le incertezze sulla ripartenza sono rischi serissimi.



Cosa fare allora?



«Il primo problema delle imprese pisane e di tutte le imprese a livello nazionale – spiega il presidente della Camera di Commercio di Pisa– è la liquidità: occorre liquidità immediata che significa sopravvivenza. Senza liquidità non c’è neppure ripartenza. Ancora di più in un territorio come il nostro con un tessuto produttivo fatto di piccole e piccolissime imprese che provengono da oltre dieci anni di sofferenza per affrontare i quali molti hanno fatto ricorso ai propri fondi disponibili. Adesso si trovano in condizione di mancanza di liquidità che purtroppo non viene data da nessuno: anche i provvedimenti del governo danno garanzie ma non liquidità immediata, le banche procedono comunque con una istruttoria tenendo conto del merito creditizio. Un percorso non snello che manda avanti nel tempo il riconoscimento ai finanziamenti. Ma di questa liquidità le imprese avevano bisogno “ieri” per sopravvivere, che è la priorità. Poi c’è il tema della ripartenza e del fare anche per riaprire in sicurezza».«I numeri del 2019 avevano sottolineato come le nostre imprese più vocate all’export fossero le migliori in assoluto in termini di performance e ciò voleva dire che nonostante la crisi economica c’erano le basi per tornare a crescere proprio da lì. Questo blocco totale potrebbe avere conseguenze davvero durissime. Penso a imprese come le concerie o a quelle del settore metalmeccanico che hanno necessità di riprendere a lavorare, prima di tutto nel rispetto delle misure a tutela della salute, misure sulle quali mi auguro possano esserci indicazioni chiare e uguali per tutti da parte del Governo e della Regione».«Il nostro compito, pur nei limiti che la situazione attuale ci impone, è quello di continuare a offrire l'assistenza di cui il nostro sistema produttivo può aver bisogno per esser pronto a ripartire quando l’emergenza sarà passata. Da qui l’hastash #pisanonsiferma che avevamo lanciato all’inizio della crisi e che il vostro quotidiano ha rilanciato. Perché la ripartenza ci sarà e possiamo sfruttare questo tempo di lockdown per preparaci al meglio ad affrontare nuove sfide soprattutto sui mercati internazionali. Concordo con la Wto, finita l’emergenza sanitaria, e fondamentale su questo aspetto sarà il ruolo della scienza, la cosa più complessa sarà lavorare sulla fiducia delle imprese e delle famiglie. Pisa è provincia vocata ai mercati esteri. L’obiettivo, come Camera, è duplice: favorire l’avvio sui mercati esteri di nuove imprese che oggi non esportano, rafforzare la presenza delle aziende che già operano sui mercati esteri solo in maniera occasionale o limitata, contribuendo così al consolidamento e all’incremento delle relative quote di export. Uno dei temi su cui continuiamo a lavorare è la preparazione ai mercati esteri, soprattutto europei, delle imprese “potenzialmente” esportatrici: quelle cioè che hanno le carte in regola per farlo e che, per qualche motivo, non hanno fatto ancora il balzo. Passando ai contenuti, le imprese potenziali esportatrici sono state coinvolte offrendo loro un servizio di export check-up e di orientamento ai mercati, che nel concreto si traduce in un report che viene consegnato alle imprese, ma anche attività di formazione, informazione e preparazione all’export (es. seminari, eventi formativi, e più recentemente webinar, ecc.), sulla base delle esigenze rilevate grazie ad una metodica attività di ascoltodelle necessità. Al termine delle attività di check-up e di formazione, la Camera consegna alle imprese coinvolte un “Export kick-off Plan”, dove vengono inserite sia le indicazioni sui mercati target e sulle azioni necessarie per avviare o consolidare l’attività di export, sia un primo piano operativo da poter successivamente implementare».«Queste attività non si sono mai fermate con l’emergenza Covid, realizzando gli incontri a distanza grazie a sistemi di videoconferenza gratuiti. Si sono iscritte al progetto 38 aziende, di queste 15 hanno già avuto un colloquio “a distanza” per un export check-up e stiamo consegnando loro i report. A queste si aggiungono 4 che hanno avviato il percorso lo scorso anno per le quali stiamo seguendo l'attuazione di un vero piano export. Siamo soddisfatti del primo webinar gratuito sulla competitività dei prodotti agroalimentari (dedicato all’etichettatura degli stessi prodotti) realizzato in collaborazione con il laboratorio vhimico della Camera di Commercio di Torino, l’Università di Pisa ed il Punto Informativo Brevettuale della Camera di Commercio di Pisa, che ha visto la partecipazione di oltre 70 persone». —