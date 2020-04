Asili e materne, bimbi a scuola in 2 turni: ecco il piano per aiutare i genitori che lavorano

SAN MINIATO. La celeberrima e tanto agognata fase 2, con la ripartenza graduale delle attività produttive e quelle sociali. Se ne discute ormai da settimane, soprattutto da quando i dati su contagi, ricoveri e decessi hanno iniziato a scendere. Ma mentre si cerca di capire come distanziare gli operai nelle fabbriche e i clienti nei negozi, sullo sfondo rimane un tema, anzi il tema con la t maiuscola: la scuola. Che ne sarà? Alunni e studenti non finiranno l’anno scolastico e gli esami saranno online, ma più di questo non si sa. Il problema è che se le attività produttive riaprono i genitori vanno a lavorare e ciò comporta che i bambini – specie se piccoli – sono a casa da soli. Perché coi nonni – per chi ha la fortuna di averli – adesso è sconsigliato farli stare. E allora che fare, se dal 4 maggio dovesse iniziare la fase 2?



A San Miniato hanno elaborato una proposta, che coinvolge in primis i nidi (sui quali la competenza è comunale) e poi le materne: in poche parole un’ipotesi è quella di garantire ai bambini con entrambi i genitori impegnati in attività di lavoro all’esterno (e in subordine con uno o entrambi i genitori impegnati in attività di lavoro da casa) una frequenza regolare in orario mattutino; e ai bambini con almeno un genitore non impegnato in attività di lavoro garantire una frequenza in orario pomeridiano.



A proporre questo modus operandi è il sindaco, il quale si è interfacciato col centro internazionale di ricerca e documentazione sull’infanzia “La Bottega di Geppetto”, uno dei più conosciuti a livello nazionale ed internazionale (sue proposte sono state adottate nei paesi scandinavi e nell’America Latina). La Bottega di Geppetto, un’istituzione comunale con sede a Isola, è nata nel 1997 per costituire una risorsa di sistema che sostenga lo sviluppo di attività di ricerca nei servizi educativi per la prima infanzia. «In questo momento – spiega Giglioli – dobbiamo insistere sul diminuire la densità sociale. E come lo si fa? Se riaprono le attività produttive serve anche un piano per questi bambini, perché non possiamo farli stare coi nonni. Si tenga conto che non è possibile dall’oggi al domani allargare le aule o costruire nuove strutture, così serve un piano d’azione. E per fare questo mi sono affidato alla scienza, al nostro centro che è un’eccellenza. Poi tutto dipende da quale sarà l’evoluzione epidemiologica, ma rimane il fatto che il dibattito sulla scuola non può rimanere sullo sfondo».Giglioli, da par suo, si aspetta linee guida nazionali, per evitare fughe in avanti di un Comune o di un altro. Con la proposta avanzata si tratta di dare la “precedenza” ai bambini che hanno i genitori più impegnati (perché magari lavorano entrambi) e di chiedere a quelli che hanno maggiore disponibilità di portare il bambino al nido di pomeriggio. Così a tutti viene garantito il servizio e la densità nei locali viene abbassata. Si tratta, comunque, di 200 bambini nei nidi comunali e di 600 nelle materne (fra pubbliche e paritarie).