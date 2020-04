Fondazione Bocelli al top, poi c’è Simba: cinque per mille, la classifica in Valdera

Aiuti alle Onlus



Stanno arrivando in Valdera oltre 400mila euro destinati a 130 associazioni. Proprio in questi giorni, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'elenco dei beneficiari del cinque per mille relativo al 2018. Soldi che mai come quest'anno contribuiranno a tenere saldo il tessuto sociale del territorio. Grazie alle destinazioni fatte da quasi 12mila contribuenti sulle loro dichiarazioni dei redditi, 110mila euro arriveranno direttamente nelle casse delle associazioni di volontariato che in queste settimane stanno offrendo un servizio fondamentale per la popolazione. Mentre altre onlus, con particolare riguardo per quelle che più hanno beneficiato della solidarietà dei cittadini della Valdera (dalla Fondazione Andrea Bocelli a Bhalobasa), si stanno organizzando per fare la loro parte in questa fase di emergenza.



Il primo dato importante è che oltre un quarto dell'intero tesoretto proveniente dal cinque per mille andrà, come accennato, a finanziare le associazioni del volontariato: dalla Misericordia alla Pubblica assistenza, alla Croce rossa. Soggetti che dall'inizio del lockdown sono in prima linea nell'erogazione dei servizi di prima necessità. Da settimane, infatti, operatori e volontari distribuiscono pacchi alimentari, consegnano spese a domicilio, mascherine e farmaci, si prendono cura delle persone sole e delle fasce più deboli della popolazione. Le più “apprezzate” sono la Misericordia di Ponsacco, quella di Buti, di Lari, di Cenaia a Crespina Lorenzana e di Forcoli a Palaia, Terricciola e Vicopisano, oltre alla Pubblica assistenza di Ponsacco, Capannoli e di Fornacette a Calcinaia. In tutto si sono aggiudicate quasi 5mila destinazioni da parte dei contribuenti della zona. Ma non ci sono solo le associazioni di volontariato a spendersi contro l'emergenza.La onlus che ha ricevuto l'importo maggiore dal cinque per mille – quasi 88mila euro, in virtù di 447 scelte – è la Fondazione Andrea Bocelli. La creatura, voluta e realizzata dal tenore di Lajatico, grazie alla solidarietà dei cittadini potrà accrescere gli sforzi in favore di alcuni ospedali italiani a cui la fondazione ha già donato diversi respiratori e un reparto di trenta posti letto a Macerata.E poi c'è Simba di Pontedera, associazione italiana sindrome e malattia di Behcet, che prosegue la sua battaglia per assistere coloro che sono affetti da questa malattia rara anche in un momento così difficile. In tutto il cinque per mille ha portato circa 54mila euro frutto di un'attenzione da record da parte dei cittadini: 1.733 destinazioni. Un'altra realtà apprezzatissima sul territorio è Bhalobasa, che ha sede a Perignano nel comune di Casciana Terme Lari. Fondata nel 1991 da Don Armando Zappolini, da trent'anni porta avanti progetti di sostegno in diversi Paesi africani e in India. Ma i quasi 24mila euro frutto di 544 scelte sulle dichiarazioni potranno incentivare anche la raccolta fondi che l'associazione ha lanciato per finanziare i reparti più coinvolti nell'emergenza dell'ospedale Cisanello di Pisa. Un impegno sostenuto anche da molti altri soggetti del terzo settore che operano in Valdera e che in questi giorni potranno contare su risorse in più per portare avanti la loro attività. Casarosa (766), Fc Fornacette Casarosa (151), Valdera Tennistavolo (23).Pubblica Assistenza (3.220), Misericordia (1.124), Pallacanestro Valdera (713), Avis (646), Il Quadrifoglio (347), Gruppo archeologico Tectiana (267), Cycling Team Valdera (43).Bhalobasa (23.949), Misericordia Lari (10.650), Asd Dobredog (2.264), Sviluppo e Salute (1.564), Il Cammino (936), Fond. casa di riposo Belvedere (728), “Amici di Gloria” (643), Fond. Mithriade (632), Gruppo archeolgico “Le rocche di Casciana” (594), Zerootto Lari (363), Pol. Casciana Terme (359), Atletica Perignano (199), Fond. Due stelle lucenti per S.Pio (96), Arca dell'animale (55).Misericordia (1.585). Crespina Lorenzana. Misericordia Cenaia (6.915), Misericordia Crespina (2.477), Sostegno popolazione in Africa, America Latina e Asia (1.192), Per i bambini di Satbise (835), Ginnastica Tica (598).Amici dell'elfo (6.983), La voce degli animali (5.906), Fond. Madonna del soccorso (5.051).Fond. Andrea Bocelli (87.742).Misericordia Forcoli (5.799), Casa di riposo San Frediano Forcoli (2.852), Pubblica Assistenza (2.438), Misericordia Montefoscoli (2.352), Corale Valdera (671).Mondobimbi Toscana (11.381), Misericordia (4.412), Il Cammino (951), Il Borgo (197), Fc Pecciolese 1936 (68).Misericordia (12.331), Centro studi Bhaktivedanta (8.674), Pubblica Assistenza (7.249), Fratres (5.962), Casa di riposo Giampieri (2.663), Un cuore che vale (2.643), Don Bosco Oggi (1.452), Nazionale italiana calcio trapiantati (668).Simba – Ass. malattia di Bechet (53.837), Noi per l'Africa e il mondo (4.599), Unity (4.555), Amici animali a 4 zampe (4.388), Misericordia (4.221), Basket femminile Pontedera (3.496), “I Love Vale” (3.195), Pubblica Assistenza (3.022), Non più sola (2.655), Gs Bellaria Cappuccini (2.192), Asd Stella Azzurra (2.186), Arnera (1.683), Asha Pisa (1.535), Acc. Chitarra Stefano Tamburini (1.493), Canottieri Pontedera (1.400), Handling (1.081), Fratres (1.033), Crescere Insieme (1.025), Pontedera Atletica (858), Dimensione Nuoto (668), Avo (511), Avis (462), Club scherma Valdera (445), Ass. “Senza Confini” (407), Schermabilità (365), Alioth (347), Giratempo (339), Fond. Charlie (305), K9 Rescue (276), Cosmocare (268), Legambiente Valdera (240), Fed. Dahira Tidjaniya Toscana (213), Eunice (192), Ass. diabetici Valdera (190), Asd Ad Maiora (152), Stefano Corte (148), Ponteverde (123), Pol. Valdera (81), Radioclub Il Faro (77), Il Carrubo (68), Pontedera Assistenza (7).Faro (5.643), Misericordia Montecalvoli (4.642), Violaciocca (3.362), La stella dei piccoli (2.702), Centro ippico “Il Pesco” (657), Ass. Garibaldini (421), Merlino (314), Ass. Vincenzo Galilei (229).Misericordia (4.014), Misericordia Selvatelle (1.951), Ass. Lotte Werther (1.671), Misericordia Soiana e Morrona (1.654), Giardino di Stibbiolo (81).Misericordia (5.117), Famiglia aperta (2.058), Fond. Ettore Batini (1.712), Mukwano (1.656), Centro italiano femminile (853), Prometeo (368), SPES (345), Antitesi (246), CRI Uliveto (85).