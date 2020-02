Un nuovo campus scolastico da 9 milioni di euro a Peccioli

PECCIOLI. Ha scelto un kolossal, Quo Vadis, per dare il titolo all’assemblea pubblica con la quale ha presentato idee e opere in cantiere per la sua Peccioli. Si va da una scuola da 9 milioni euro passando per nuovi ascensori e passerelle, un parcheggio multipiano e un progetto di mobilità elettrica innovativo in centro storico. Il sindaco Renzo Macelloni, come per i grandi film degli anni Cinquanta, ha fatto le cose in grande: vuole cambiare il volto del paese che amministra quasi ininterrottamente dal 1988 con progetti degni di una metropoli e non di un piccolo centro medievale. Magari non condivisi da tutti (a fine incontro, giovedì sera, il consigliere di opposizione Magdi Nassar ha criticato Macelloni rappresentando «il 45% dei cittadini che alle ultime amministrative non ha votato per l’attuale sindaco») ma che indubbiamente proietteranno Peccioli in una nuova dimensione.

Dopo l’inaugurazione nel dicembre scorso della nuova torre ascensore, infatti, entro la fine del 2020 verranno completati i lavori al palazzo di via Carraia. «L’inaugurazione sarà fatta il 31 dicembre e questo sarà un palazzo senza tempo il cui uso, almeno per i primi anni, sarà quasi totalmente pubblico» ha spiegato durante la sua presentazione Macelloni confermando come la vendita dei singoli appartamenti a privati, per una cifra tra i 2 e i 4 milioni di euro, per il momento potrà attendere.

Ascensori e passerelle, poi, diventeranno ancora più familiari nello “skyline” di Peccioli, andando a collegare la parte bassa e quella alta. «Presentiamo per la prima volta il progetto di ampliamento del parcheggio che conduce fino a piazza del Carmine. Avrà una struttura leggera in legno e acciaio di quattro piani – ha detto Macelloni –. Ci saranno 280 posti auto e da questo punto, con 50 metri di passerella, cittadini e turisti saranno al centro del paese. Una cosa unica in Toscana e che si lega all’inaugurazione, ormai imminente, della passerella in viale Cavour».



I progetti più interessanti, però, riguardano le opere pubbliche in progettazione. «Vogliamo puntare forte sulla formazione dei nostri giovani, con i giovani pecciolesi che a 19 anni, finito il primo percorso della scuola dell’obbligo, dovranno avere una preparazione che li faccia sentire a casa a Berlino o New York – ha dichiarato Macelloni –. Per questo, lungo via provinciale della Fila, stiamo progettando un villaggio scolastico da 9 milioni di euro, finanziati per oltre la metà dal Comune e per il resto dalla Regione».

L’istituto, che sorgerà strategicamente non lontano dagli impianti sportivi, troveranno casa gli studenti delle scuole elementari e medie. Ma in futuro, viste le dimensioni e la qualità del progetto, non è da escludere che possa diventare un polo di attrazione di tutta la Valdera con l’inserimento di classi della scuola dell’infanzia e delle superiori per completare l’intero ciclo scolastico. «La nostra ossessione, però, è quella di allargare il centro storico – ha concluso Macelloni –. Per questo la ciliegina sulla torta sarà la creazione di una nuova passerella per raggiungere via provinciale della Fila. Sono 200 metri di passerella con due ascensori per abbattere le barriere architettoniche e collegarsi a quella attuale. Investiremo 700mila euro». —



Alessandro Bientinesi