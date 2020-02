Genitori “bocciati”: con l’auto dentro all’area off-limits. E fioccano le multe

PONTEDERA. Preferiscono pagare una multa da 80 euro, violare il divieto di transito nel villaggio scolastico piuttosto che insegnare ai figlia a fare pochi metri a piedi per arrivare a scuola. Dopo aver provato con le buone a convincere i genitori a rispettare il divieto, lasciando presidiare i “varchi” da personale del Comune che doveva fare opera di persuasione senza sanzioni, ora è scattato il piano B. Cioè quello dei verbali veri e propri. I risultati non sono incoraggianti dal punto di vista educativo. Dal 29 gennaio, da quando è stata prevista una pattuglia di agenti della municipale in servizio al villaggio scolastico nelle due fasce orarie in cui scatta il divieto di transito – dalle 7,30 alle 8,15 e dalle 12,35 alle 13,15 – sono 70 gli automobilisti multati, con successive reazioni più o meno scomposte.

«Ci potremmo scrivere un libro sulle reazioni dei genitori – è il commento del comandante della polizia locale, Daniele Campani – quando vengono invitati a rispettare il divieto». «In molti hanno questa strana idea di accompagnare con l’auto i figli proprio davanti alla classe – aggiunge il vicesindaco Alessandro Puccinelli – certi comportamenti però sono inaccettabili. Inizialmente abbiamo impiegato personale che non faceva le sanzioni. Ma è stato preso in giro più volte con reazioni della serie: “Ma cosa volete?”. Poteva invece essere un’occasione per educare al rispetto delle regole. Ora al villaggio troveranno i “Falchi”, agenti della polizia municipale in abiti civili. E se sarà tecnicamente possibile, anche con l’ok del Ministero, il Comune metterà i varchi elettronici», conclude il vicesindaco che è intervenuto alla presentazione dell’attività di un anno della polizia municipale. Un corpo impegnato sempre di più nella sicurezza urbana, con i servizi contro i furti, lo spaccio o per rispondere alle segnalazioni dei cittadini su degrado o abusi. Il 2019 è stato l’anno in cui è partita la nuova viabilità del villaggio scolastico, frequentato ogni giorno da più di 5mila studenti e in via Veneto. «Nel corso dell’anno abbiamo avuto sei agenti in più – ha aggiunto Campani – e questo ci ha permesso di aumentare i servizi in più settori, in collaborazione con le altre forze di polizia e in maniera autonoma. Un lavoro a tutela della sicurezza pubblica e della vigilanza, oltre che per i servizi alla circolazione stradale che comunque non sono secondari». Fermare chi guida in stato di ebbrezza o circola senza assicurazione o senza patente concorre alla «sicurezza dei cittadini al pari di altri controlli – ha aggiunto Campani – Più agenti avremo, maggiori saranno la presenza e l’operatività. Abbiamo anche svolto un lavoro importante durante le partite di calcio, il “Mannucci” è utilizzato dal Pontedera, ma anche da altre squadre. E seguiamo con attenzione i problemi del mercato e della fiera», sono le parole del comandante che nel report di fine anno non ha rivelato il dato sugli incassi da sanzioni, che comunque ha sempre portato più di due milioni e mezzo di introiti nelle casse comunali. «Non ci è stato chiesto dall’amministrazione di fare cassa – prosegue il comandante – ma di dare ai cittadini la possibilità di vivere in maniera abbastanza sicura». I numeri della polizia municipale dimostrano i molti servizi svolti.





Nel 2019 la Municipale ha rilevato 242 incidenti, di questi 86 con feriti. I verbali per violazioni al codice della strada sono stati 4.224, in linea con l’anno precedente. Cresce il dato sulle patenti ritirate: 28. Sono state 367 le sanzioni per la mancata revisione dei veicoli, 9.928 i punti decurtati. Cinque gli automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza. Le pattuglie in servizio di giorno sono state 1. 460, 115 i controlli notturni «con un incremento possibile grazie all’aumento delle personale», dice Campani. I veicoli controllati 5240, le persone identificate 7.288. —