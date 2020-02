Pinocchio, missione compiuta tra curiosi e esperti di scienza

SAN MINIATO. Conto alla rovescia e nasi all’insù, anche per Pinocchio la conquista per lo spazio è fatta. . Il simpatico connubio fra il tradizionale carnevale dei bambini della Casa Culturale di San Miniato Basso e lo studio scientifico portato avanti dal programma Abachos è andato a buon fine, con un lancio col pallone aerostatico del piccolo velivolo, che trasportava il Pinocchio, simbolo della festa e della frazione, partito dal prato di fronte alla pista della circolo Arci e atterrato alcune ore dopo a Casa Bonello.



Un divertimento per grandi e piccini e un’occasione per i protagonisti per portare avanti i loro studi. Fra loro studenti, una ricercatrice ed una professoressa dell’Università Vanvitelli di Caserta, che insieme al “pinocchino”, all’interno del velivolo, giunto ad un’altezza di circa 30mila metri, in piena stratosfera, hanno messo campioni di Galdieria sulphuraria, un’alga resistente agli stress climatici, termici e chimici, presente nelle zone vulcaniche e alle sorgenti sulfuree. «Lo scopo è studiarne le reazioni a contatto con i raggi cosmici – spiegano la professoressa Claudia Ciniglia e la giovane ricercatrice Altea Nemolato – ed elaborare soluzioni per schermare alcune tipologie di radiazione».



Un matrimonio inedito, quindi, per questa manifestazione che tanti bambini ha fatto divertire in ben 44 anni di storia del carnevale. Oltre alla parte prettamente scientifica, tanti i curiosi che hanno assistito allo spettacolo. Come previsto, raggiunta l’altezza stabilita, il pallone gonfiato ad elio è scoppiato, mentre il mezzo elaborato dai progettisti della ditta FlyCn, guidato dal gps, è tornato sulla terra ritrovando la strada di casa, non prima di aver scattato alcune eccezionali fotografie di tutto ciò che lo attendeva al suolo. —