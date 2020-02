Multe in Fi-Pi-Li, un tesoretto per la Provincia da dieci milioni

PONTEDERA. Oltre mille euro ogni ora. Più di 27mila euro ogni giorno per un totale di quasi un milione al mese. Per gli automobilisti è una delle più importanti e odiate arterie stradali della Toscana, per gli enti pubblici la Fi-Pi-Li è invece una miniera d'oro.. LE CIFRE



Ammonta a quasi dieci milioni di euro la somma che la Provincia di Pisa, una delle tre attraversate dalla strada di grande comunicazione, stima di ricavare dalle sanzioni per il mancato rispetto dei limiti di velocità emesse nel corso del 2020 nei confronti degli automobilisti “indisciplinati” che, spesso, trasformano la superstrada in una sorta di circuito. Agli oltre 9,9 milioni che l’ente ha previsto di far finire nelle proprie casse, i ricavi previsti lievitano con altri 2,6 milioni di euro derivanti dal mancato rispetto dell’articolo 126bis del nuovo codice della strada e cioè le maggiorazioni richieste a tutti quegli automobilisti destinatari di una multa che non comunicano le proprie generalità per cercare di rimanere “anonimi” e non rischiare una decurtazione di punti dalla patente. Il “preventivo” della Provincia si arricchisce di altri 8,4 milioni di euro che l’ente di via Nenni punta a recuperare da vecchie multe emesse, ma mai incassate. Un totale di 21 milioni di euro che decine di migliaia di patentati toscani - prevalentemente fiorentini, pisani e livornesi - a cui si aggiunge una componente di automobilisti provenienti dal resto d’Italia e, in misura ridotta, di auto con targhe straniere, sono “chiamati” loro malgrado a contribuire.



La stima si basa sulla crescente “attività” che i sette autovelox installati sul tratto pisano della superstrada (Lavoria, Cascina, Montopoli Valdarno e San Miniato in direzione Firenze e Santa Croce, Montopoli Valdarno e Pisa aeroporto in direzione opposta), hanno svolto nel corso degli ultimi anni. Nel 2018 hanno “immortalato” 102.856 automobili che hanno sforato i limiti di velocità, ma su altrettanti verbali emessi solo poco più della metà (68.576) sono stati effettivamente riscossi per un totale di oltre 11,8 milioni di euro incassati tra sanzioni per violazione del codice della strada e quelle emesse per la mancata comunicazione dei dati del conducente.Un tesoretto su cui, solo in parte, la Provincia può fare affidamento. Dei 21 milioni di euro che conta di ottenere nel corso dell’anno, l’ente deve decurtare 7 milioni da accantonare nel cosiddetto “fondo svalutazione crediti”, la voce del bilancio destinata a fronteggiare il rischio di mancato incasso dei crediti, e i quasi 5,2 milioni che deve trasferire ai soggetti istituzionali (Città metropolitana di Firenze e Regione) che hanno competenze sulla gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria della superstrada. Dal totale che solo “virtualmente” finisce nelle proprie casse, la Provincia deve inoltre sottrarre gli oltre 3,5 milioni necessari a far fronte ai costi di gestione degli autovelox (190mila euro), dei servizi di riscossione (1,3 milioni), del personale (700mila euro) e alle altre spese necessarie al funzionamento del sistema “sanzionatorio”.Una percentuale degli introiti derivanti dalla valanga di sanzioni che, secondo le previsioni, si abbatterà sugli utenti della Fi-Pi-Li sarà infine “reimmessa” sulle strade. Circa 2,5 milioni di euro saranno infatti investiti nella gestione ordinaria e straordinaria delle strade di competenza della Provincia, la cui funzionalità, almeno in parte, è legata al contributo richiesto agli automobilisti indisciplinati. —