«Malori per l’acqua contaminata», ora il preside chiede gli atti al Nas

PONTEDERA. L’ipotesi di un virus circoscritto che si è diffuso all’interno dell’albergo diventa sempre più remota. Prende piede invece quella dell’intossicazione alimentare. E i sospetti si concentrano sull’acqua, soprattutto alla luce delle testimonianze di alcuni ragazzi. E la scuola si è mossa esprimendo alle forze dell’ordine tutta la sua volontà di fare chiarezza sull’accaduto.. Il dirigente dell’Itcg Fermi, Luigi Vittipaldi, è ancora in attesa di risposte dal Trentino, per capire come mai quasi tutti i suoi sedici studenti in gita a Folgarida, nella serata e nella notte di martedì 28 gennaio hanno accusato forti disturbi intestinali. Così come altri 130 ragazzi di scuole medie di Noceto, in provincia di Parma, e di Imola. Tutti nella stessa località. Alcuni hanno dovuto addirittura ricorrere alle cure del 118, altri sono stati trasportati in ospedale, come accaduto a un dirigente amministrativo del Fermi, che insieme a due professori ha accompagnato i ragazzi a Folgarida. Giovedì 30, con un giorno di anticipo rispetto al programma originale, gli studenti del Fermi hanno fatto ritorno a Pontedera.



«Per il momento non intendiamo pagare l’agenzia a cui la scuola si è appoggiata per l’organizzazione del viaggio – fa sapere il dirigente del Fermi, Luigi Vittipaldi – sicuramente non lo faremo prima che sia emersa la causa del malore accusato dai miei studenti». È proprio Vittipaldi, poi, a spiegare come mai, secondo lui, è molto probabile che si sia trattato di un caso di acqua contaminata. «Prima di tutto escludiamo il virus perché tutti i ragazzi sono tornati a Pontedera con furti disturbi, e nessuno ha contagiato i propri familiari. Il nostro dipendente da giorni è al lavoro a scuola, e nessuno dei colleghi è stato colpito da alcun disturbo. Parlando coi ragazzi – prosegue il dirigente del Fermi – emerge che i dolori più acuti si sono manifestati in coloro che avevano bevuto al distributore d’acqua presente nell’albergo. Chi ha bevuto dalla bottiglietta di plastica, invece, tendenzialmente ha avuto molti meno problemi».



Intanto Vittipaldi ieri mattina ha inviato una comunicazione ufficiale ai carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità che si sono occupati del caso, richiedendo i verbali relativi alla vicenda. «Vogliamo capire cosa è successo alla svelta – dice il dirigente del Fermi – a meno che non ci sia un’indagine in corso e quindi una segretazione degli atti». Vittipaldi conclude: «Al momento da parte dei genitori non c’è alcuna volontà di chiedere danni. Le famiglie sarebbero contente se venisse realizzata un’altra gita sportiva, stavolta senza inconvenienti». —