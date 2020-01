Aumenta l’Imu per negozi e imprese: scoppia la protesta

VICOPISANO. «Siamo fermamente contrari all'aumento dell'Imu prospettato per le attività commerciali e le imprese del territorio di Vicopisano, e non è sostenibile che siano sempre commercianti e imprenditori a dover pagare anche a livello locale, come se non bastassero le moltissime tasse e imposte con cui devono fare i conti ogni giorno». . È netta la posizione del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli sulla decisione dell’amministrazione comunale di Vicopisano guidata da Matteo Ferrucci di aumentare la tassazione Imu per negozi, uffici e imprese per il triennio 2020-2022.



«Con l'amministrazione di Vicopisano – afferma il direttore di Confcommercio – abbiamo trovato molti punti che meritano il massimo apprezzamento, come i lavori di asfaltatura e illuminazione, la richiesta di limitazione dell'area soggetta a vincoli paesaggistici rivolta alla Soprintendenza, i servizi serali della Polizia Municipale, la pulizia del territorio e la riqualificazione della cartellonistica pubblicitaria. D'altra parte però – ribadisce Pieragnoli – non possiamo permettere che siano i commercianti a mettere mano al portafogli più di quanto non stiano già facendo attualmente».



«Negozianti e imprenditori – prosegue Pieragnoli – sono dei veri e propri eroi per la passione, il sacrificio e la determinazione con cui affrontano il proprio lavoro. Le loro storie e il loro impegno meriterebbero il massimo riconoscimento, e invece sono sempre i primi a dover pagare, in un contesto nazionale e locale dove sono letteralmente stritolati da tasse sempre più alte».Una posizione condivisa anche dal responsabile territoriale Confcommercio Vicopisano«L'aumento delle imposte – sostiene Favilli – è una ghigliottina sul lavoro degli imprenditori che resistono nonostante mille difficoltà, e per questo speriamo in un immediato ripensamento da parte dell'amministrazione comunale di Vicopisano. Siamo disponibili – sottolinea Luca Favilli – ad avviare insieme al sindaco Ferrucci e all'assessore al commercio Taccola un programma di sostegno a commercianti, imprese e professionisti del territorio». —