Coronavirus, studentessa toscana “bloccata” nell’università cinese: «Qui c'è il caos»

CAPANNOLI. Il primo capodanno cinese della sua vita se lo ricorderà per sempre. E non per i grandi festeggiamenti, ma per la stanza minuscola in cui è stata costretta a passarlo. Può uscire dalla camera del campus, ma soltanto con un biglietto aereo in mano. E gli scali aperti diminuiscono giorno dopo giorno. Cibo e bevande le vengono fornite direttamente nel suo alloggio dal personale universitario.

Camilla Fatticcioni, 25enne di Capannoli, ha scelto la Cina per studiare storia dell’arte. Si è trasferita in Cina nel 2017, una volta terminati gli studi di in lingua cinese all’università Ca’ Foscari di Venezia. Ha vinto una borsa di studio per frequentare un master in storia dell’arte cinese alla China Academy of Art, nella città di Hangzhou. Dove ora si trova a fare i conti con lo spettro del Coronavirus, che ha già ucciso più di ottanta persone e sta creando allarme un po’ in tutto il mondo. «Non voglio sottovalutare i rischi del Coronavirus, sto prendendo tutte le precauzioni, evitando i luoghi affollati», racconta la giovane studentessa. «Giovedì scorso avevo in programma di partire per Changsha, nella regione dello Hunan, e festeggiare il capodanno lunare insieme alla mia amica cinese e la sua famiglia: non vedevo l’ora di partire e di vivere finalmente l’esperienza del capodanno cinese, preparare ravioli e guardare i fuochi d’artificio accogliendo l’anno del Topo».

Camilla era pronta a partire, ad attraversare la Cina e godersi lo spettacolo. Ma l’esplosione del virus l’ha fermata. «Ho visto la situazione precipitare in poche ore e il caos mediatico scatenarsi sulla questione. Ho annullato il mio treno per Changsha poche ore prima della partenza», prosegue. E il capodanno, la 25enne di Capannoli, l’ha festeggiato insieme ai compagni di studi. «Ho accolto l’anno del Topo nella mia cameretta di 7 metri quadri, in cui sono riuscita a fare entrare un piccolo kit da cucina, che in questi giorni è di vitale importanza. Ho festeggiato con un po’ di amarezza – continua Camilla - pensando al viaggio annullato e a un futuro incerto». Intanto, dall’Italia familiari e amici la tempestano di messaggi: «Tutti mi chiedono di tornare – spiega la giovane – ma per ora resisto. Non voglio abbandonare la Cina, qui ho tutta la mia vita».



L’università che frequenta Camilla ha rimandato di due settimane l’inizio del semestre. Ora in Cina l’allarme per il coronavirus è altissimo. «Domenica pioveva e dopo due giorni di spontaneo isolamento nella mia stanza del dormitorio sono uscita a comprare acqua e altre provviste alimentari. Nel supermercato le poche persone ancora in circolazione portavano una mascherina e molti scaffali erano vuoti. Le strade sono deserte, sembra di vivere l’apocalisse. Alla sera mi è stato detto che quella era la mia ultima uscita. Da oggi (ieri per chi legge,) sono bloccata nel dormitorio. L’unico modo per uscire è quello dimostrare di avere un biglietto aereo per il proprio paese d’origine, ma molti altri aeroporti cinesi presto chiuderanno. A casa mi vedono un po’ pazza a restare qua - conclude Camilla - ma sono convinta che presto la vita tonerà a essere quella di prima».