Tradizionale o gourmet? Pontedera insidia il trono di Napoli e diventa pizza-city

PONTEDERA. Veloce, buona, calda e facile da consumare. La puoi mangiare in piedi, passeggiando, ma anche in auto, nella pausa dal lavoro. E costa poco. La pizza fa impazzire Pontedera. E sono sempre di più quelli che scommettono tutto sull’eccellenza italiana. Se lo saranno chiesto in molti, ma in pochi conoscono la risposta esatta. E magari neppure la immaginano. La domanda è: quante pizzerie ci sono a Pontedera?

I NUMERI





Contando anche le attività fuori dalla città, nelle frazioni, ma sempre sul territorio comunale, i locali che servono pizza - a taglio, da asporto o all’interno di un menù da ristorante – sono addirittura 53. Attenzione. L’ultimo dato sulla popolazione dice che nel comune di Pontedera risiedono 29.278 persone. Da qui, è facile fare il rapporto: una pizzeria ogni 552 abitanti. Un numero importante, che guarda relativamente da vicino quello – per esempio – di Napoli. Nella città di Pulcinella, considerata la capitale mondiale della pizza e delle pizzerie, c’è una pizzeria ogni 381 abitanti. Numeri distanti, ma neanche troppo, tenendo di conto il fascino commerciale di una grande città come Napoli, popolata da 983mila persone. Per intendersi, è molto più allettante, commercialmente parlando, aprire un’attività di ristorazione nella metropoli campana, piuttosto che nella piccola Pontedera.

Eppure, in entrambi i casi, i forni che “propongono” pizza sono tantissimi. E a Pontedera il dato è in crescita, segnale inequivocabile che c’è lavoro per tutti. C’è da dire, inoltre, che il mondo della pizza ormai ha assunto contorni incalcolabili. Dalle creazioni “gourmet”, con gamberi, formaggi scelti e prelibatezze quasi introvabili, al tradizionale e sempre affascinante spicchio bollente consumato dentro a un foglio di carta. Di sicuro c’è che la pizza piace. E anche parecchio. Basti pensare alle strade centrali della città e ai numerosi casi in cui ci sono due locali a pochissimi metri di distanza. Accade in corso Matteotti, in via Verdi, in via Pisana e in molte altre zone. Del centro e non solo. Sicuramente Pontedera ha ancora molta strada da fare se vuole arrivare a sfiorare i primati nazionali. Altra domanda, e altra risposta tutt’altro che scontata.



CURIOSITA’ E STATISTICHE



Quale città in Italia ha più pizzerie rispetto al numero di abitanti? I dati ufficiali – quelli delle maggiori città italiane sono aggiornati al 2017 - disegnano un panorama davvero sorprendente: la città che ha più pizzerie in rapporto ai residenti è Sassari; una ogni 147 abitanti. Ma non solo: la Sardegna pare sia la patria della pizza visto che in classifica, al quinto posto c’è Nuoro con una pizzeria ogni 188 residenti. Al secondo posto arriva la Toscana, con Grosseto: una pizzeria ogni 166 abitanti. Segue Savona, in Liguria. Al quarto posto c’è un’altra super sorpresa. Si tratta di Aosta, dove c’è una pizzeria ogni 187 residenti. Un numero spettacolare, considerando che si parla di una città di montagna, lontanissima da Napoli, lì dove la pizza ha visto la luce la prima volta. Anche gli uffici comunali – da cui abbiamo avuto il numero delle pizzerie presenti a Pontedera, ma fanno comunque presente che il dato è in costante trasformazione a causa di nuove aperture previste a breve – ammettono che la concentrazione di locali che servono pizza sul territorio pontederese è qualcosa di anomalo.St rano, ma verissimo. Pontedera, dunque, si riscopre città della pizza e punta “i mostri sacri” in testa alla classifica nazionale.

TUTTI I LOCALI, NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI

Ecco i nomi delle cinquantatré pizzerie presenti nel territorio comunale di Pontedera, sparse tra il capoluogo e le frazioni.Lo Stregatto, La Cittadella, Umbra, Tiziano, Il Gambero, Revive, Pulcinella, La Melodia, La Rosmarina, La Civetta, Scalo 13, Rewind, Rugantino, Via Roma 169 (Ospedale), Diamante rosso, Caffetteria del corso, La Serafina, Sotto Treggiaia, Il Portone pazzo, Punto pizza, Il Buon gusto, Rosso Steakhouse, Speedy pizza, Il Circolino S. Lucia, Il Chiesino, Le meraviglie Circolo tennis, Capri, Amalia, Gigi, Tenuta Isabella, Cacio cavallo, Via Roma Pucci & Alderighi, Il Marathoneta, Belindo, Pepe e sale, Al solito posto, Grano vivo, Scarlett pizza & tiramisù, O Vesuvio, Aurilio, Artepizza, Verde Rame, Antonio, Cammillo, Mirole, Circolo Fantozzi, Sporting Club, Ci ritorno, Pasquale e Niky pizza, Voluttà, Bulldog, Pinsamo.