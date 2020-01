Rubano i soldi in cassa da “Caffettiamo” a Cascina

Furto anche in una villetta di via Fosso Vecchio a Marciana. In poco tempo spariscono oggetti d’oro e due cellulari

CASCINA. Fine dell’anno all’insegna dei furti per il territorio di Cascina. Nemmeno il giorno di San Silvestro, il 31 dicembre, i ladri si sono riposati. E nel pomeriggio hanno messo a segno un furto ai danni dello store e magazzino del caffè situato in via Friuli nella zona commerciale di Cascina, il “Caffettiamo”. Il furto, per un valore di poco meno di diecimila euro, è avvenuto nella pausa pranzo del 31.

I responsabili del punto vendita si sono allontanati per pochi minuti, giusto il tempo di andare a pranzo, e quando sono tornati il magazzino era già stato “visitato”. Da quanto è stato possibile sapere, gli autori del furto si sono concentrati non solo sui soldi che erano nella cassa ma anche sulla merce che hanno trovato sugli scaffali, varie confezioni di caffè, e anche su un certo numero di macchinette da caffè che hanno avuto il tempo di caricare sul mezzo con cui erano arrivati a Cascina per compiere il furto. È probabile che gli autori fossero già stati nel magazzino prima di decidere di colpirlo. In ogni caso sono riusciti a cogliere l’attimo, cioè a colpire nella pausa pranzo, in un momento in cui nell’azienda non c’erano persone al lavoro. E hanno avuto la fortuna di non incrociare sguardi curiosi. Così quando il personale è tornato al lavoro ha scoperto che nel punto vendita erano entrati i ladri. Il furto è stato denunciato ai carabinieri. . Sono costretti a stare in guardia, rispetto al problema dei furti, anche i cittadini che abitano a Marciana. Tra il pomeriggio del 31 e la notte è stata presa di mira una palazzina situata lungo via Fosso Vecchio. Mentre c’è stato un tentato furto in un’altra abitazione che si trova sul lavoro opposto della strada.





Per entrare nella palazzina, stando a quanto è stato spiegato, hanno danneggiato il vetro di una porta-finestra. È stato sufficiente per i malviventi “smontare” il vetro per poi aprire la porta. Subito dopo si sono messi alla ricerca di soldi e oggetti di valore. Hanno trovato alcuni monili d’oro e due telefoni cellulari. Il furto è stato scoperto dalla proprietaria di casa quando è rientrata, nel tardo pomeriggio del 31. Ai vicini invece è andata meglio perché i malviventi non sono riusciti a entrare. Pare fosse stata vista nelle ore precedenti un’auto di colore rosso che non era mai stata notata prima. In casi come questo le forze dell’ordine chiedono ai cittadini di segnalare in maniera tempestiva auto e persone sospette, così da poter intervenire ed effettuare i controlli necessari.