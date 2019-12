Guida alle feste di Capodanno

PONTEDERA. Sarà una notte speciale quella del 31 dicembre in cui salutare l'anno che finisce e dare il benvenuto a quello che comincia. Ecco la mappa degli appuntamenti organizzati in teatri e piazze della provincia da Pontedera a Volterra.

BIENTINA E CASCIANA TERME. Notte di San Silvestro per la rassegna di “Teatro Liquido”. Alla sua sesta edizione a cura di Guascone Teatro. Alle 22, a rotazione al teatro Verdi di Casciana Terme e al teatro delle Sfide di Bientina, è in programma “Grande spectacle de fin d’annèe”. La meravigliosa notte tra San Silvestro e San Sigismondo Gorazdowski. Gli attori, uno alla volta, passano da un teatro all’altro recitando per due volte lo stesso copione. Con Michele Crestacci, Riccardo Goretti, Stefano Santomauro, Valentina Grigò e Pamela Larese Il modo più divertente e spensierato di festeggiare la fine del 2019 in compagnia di grandi comici dell’era moderna.

Il super surrealista di gran classe e cervello fino Riccardo Goretti, il poeta della comicità fatta di salmastro e caglio Michele Crestacci, lo sberleffatore dei vizi digitali e smascheratore di ipocrisie bambinesche Stefano Santomauro. Il tutto condito, accompagnato e scosso dalla grande follia canora e musichiera di Valentina Grigò e Pamela Larese, LeDueDiNotte. In aggiunta, cene riservate per gli spettatori nei migliori ristoranti vicini al teatro, dolci artigianali, brindisi con le bollicine italiane più spumeggianti di sempre. Una girandola di emozioni ed energia allegra per salutare il 2019 e mettersi con rinnovato ottimismo nelle mani del 2020.



Prezzi: 25 euro gli adulti, 15 i bambini (fino a 12 anni). A Bientina cene speciali in abbinamento nei ristoranti del paese. A Casciana Terme, cena buffet nel foyer del teatro (25 euro). Per informazioni: 328 0625881-320 3667354, o ppure: info@guasconeteatro.it.

PONTEDERA. Saranno numerosi i cantanti che si alterneranno sul palco in piazza Martiri della Libertà a Pontedera, per un pubblico giovane e meno giovane. È un cartellone importante quello messo a segno quest’anno per il concerto di Capodanno, a ingresso libero in piazza Martiri della Libertà, con l’organizzazione di Comune di Pontedera e Radio Stop, in collaborazione con Marco Vanni e Antonio Velsquez. Oltre ai nomi già resi noti nei giorni scorsi di Patty Pravo, Alessio Bernabei, Mietta, le Deva e il Radio Stop Party, ci saranno anche due giovani cantanti, molto amati dai teenagers, Giulia Mutti e Thomas. Appuntamento il 31 dicembre a partire dalle 22, 30. «Vi aspettiamo – è l’invito rivolto sui social dal sindaco Matteo Franconi – Sarà un’occasione per salutare insieme l’anno che verrà».

PECCIOLI.Sarà un Capodanno nel segno della buona musica quello in piazza del Popolo a Peccioli, con le canzoni di Diodato ed Eva. Ad aprire il concerto della notte pecciolese di San Silvestro ci penserà la cantante lanciata dal talent X-Factor e apprezzata anche fra le Nuove Proposte di Sanremo che si esibirà dalle 22 con un set acustico di chitarra e voce. A seguire uno dei cantautori tra i migliori sulla scena indie italiana, rivelazione del festival di Sanremo 2018 con il brano “Adesso” insieme a Roy Paci. Allo scoccare della mezzanotte, per salutare il nuovo anno, dalla piazza tutti verso il punto panoramico in via Bastioni da dove vedere gli spettacolari fuochi d’artificio. Oltre al concerto in piazza, per l’occasione, il borgo sarà animato anche da altre iniziative per tutte le età, punti ristoro e bar.

CASCIANA TERME.Festeggiare il Capodanno in piscina? Alle terme di Casciana si può. Sarà possibile trascorrere la notte più lunga dell’anno coccolati dai vapori termali, immersi nel bellissimo e suggestivopaesaggio delle colline pisane. Un luogo magico dove aspettare l’arrivo del nuovo anno immerso nell’acqua calda e salutare della Fonte Mathelda. È possibile scegliere tra: bagno in piscina, brindisi di mezzanotte e animazione, 70 euro. Cena a Buffet, bagno in piscina, brindisi di mezzanotte e animazione, 85 euro (info 0587 644608 oppure scrivere a: info@termedicasciana. it). Appuntamento anche in piazza Garibaldi con lo spettacolo gratuito “Dance on the square” con Biafra Dj: musica, ballo e animazione.

CASCINA. Anche Cascina avrà la sua festa in piazza. Il 31 dicembre, in corso Matteotti, a partire dalle 20, la Pro Loco ha organizzato una festa di fine anno in collaborazione con l’associazione musicale Time. Chi lo vorrà potrà attendere il 2020 ballando sotto le stelle (pare che il meteo non sarà ostile alle feste di piazza). Musica dj Set, anni 70-80-90. Alla consolle sono attesi Luca Bastianelli e Roberto Sabò dj, animatrice Barbara Zin Rocchi (nella foto), vocalist Alberto Rossi. L’appuntamento non è alla prima edizione. Negli ultimi anni la Pro Loco ha organizzato il veglione di San Silvestro in piazza, offrendo così l’opportunità di avere una notte di divertimento anche a chi non ha la possibilità di allontanarsi da casa.

CASCINE DI BUTI.Che ne dite di cominciare l’anno con l’operetta? Al teatro Vittoria di Cascine di Buti, dopodomani alle 18 la Compagnia Lirica Livornese, presenterà un originale concerto di Capodanno dal titolo “Sogno viennese”, gran galà dell’operetta. Parteciperanno allo spettacolo il soprano lirico Gabriella Collaveri, il tenore Massimo Gentili, la soubrette Paola Pacelli, i Franco Bocci, instancabile organizzatore e promotore di questo genere di spettacolo in Toscana e la partecipazione straordinaria del comico Matteo Micheli. La direzione musicale al pianoforte sarà di Stefania Casu insieme a Federico Marchetti al violino. Per info e prenotazioni 0587 724548. La sala del teatro sarà allestita a tavolini con brindisi finale offerto dal teatro. Posto intero 12 euro, ridotto (ragazzi, over 65, insegnanti) 8 euro.

PONSACCO.Gran galà di Capodanno al teatro Odeon di Ponsacco. Non avete ancora idee per l’ultimo dell’anno? L’Odeon propone un programma tutto dedicato al cinema e all’arte di un colosso della regia come Federico Fellini. Si inizia alle22 con la proiezione del film Last Christmas. Alle 23,30 seguirà il filmato inedito di Fedeico Fellini con le colonne sonore di Nino Rota. Al termine, giusto in tempo per salutare il passaggio dall’anno vecchio a quello nuovo, ci sarà una pausa per lo spumante, il panettone e gli auguri. E una volta celebrato l’ingresso nel nuovo decennio, intorno alla mezzanotte e mezza, ancora spazio alla magia del cinema italiano di qualità con la proiezione dei Vitelloni, indimenticabile capolavoro di Federico Fellini. Prenotazioni al 333 8753299; ingresso: intero 15 euro, bambini 5.

SAN MINIATO. Tradizionale appuntamento con il San Silvestro in piazza del Popolo a San Miniato. Protagonisti della serata Matteo Becucci – vincitore di X Factor nel 2009 e prima concorrente e poi vocal coach a Tale & Quale Show su Rai 1 – e Andrea Amoroso, leader dell’omonima orchestra di musica da ballo (due ballerine, due fisarmoniche, sezione fiati con sax e tromba, chitarra, basso, batteria, pianoforte, voce solista femminile e voce solista maschile), con un repertorio di canzoni melodiche italiane ed internazionali. Amoroso e Becucci – dalle 22. 30 in poi – si succederanno sul palco di piazza del Popolo, in attesa di stappare lo spumante a mezzanotte e di continuare a ballare e a divertirsi fino a notte inoltrata.

VOLTERRA. In piazza dei Priori a Volterra, San Silvestro con spettacolo gratuito (a partire dalle 22.30): ospiti d’eccezione, musica, dj-set e animazione fino a tarda notte. Ci saranno, infatti, Melania Agrimano e Ricky Battini direttamente da Rds, accompagnati dalla live band "The Chic" composta da sei elementi, batteria, basso, chitarra, tastiera, voce maschile e voce femminile, con un repertorio di musica a trecentosessanta gradi, dai grandi successi degli anni passati alle hit di oggi. L’organizzazione è curata dal Centro commerciale naturale e dal Comune di Volterra, mentre la parte artistica è gestita dall’agenzia Vegastar. I protagonisti della serata saranno i due personaggi della nota emittente radiofonica Rds.

PONTEDERA. Capodanno sexy al Penelope di Pontedera. Dalle 21 di domani alle 7 di mercoledì va in scena il “New Year sexy party”: ospite della serata la pornostar Michelle Ferrari, pesuedonimo di Cristina Ricci, che si esibirà nel suo show. «Sarà una Capodanno 2020 ricco di buona musica, ottima cucina, risate, divertimento e tantissimo erotismo in compagnia delle fantastiche Sexy Girl Penelope» assicurano gli organizzatori. «Anche per questo Capodanno abbiamo creato dei pacchetti per tutte le esigenze e disponibilità». In programma cenone di fine anno e spettacolo. Il Penelope è in via Friulia a Pontedera. Informazioni sul sito internet del locale all’indirizzo penelopesexydisco.it oppure al 340 9707900.

CALCINAIA. A San Silvestro il Boccaccio Club diventa “Circo de Boca” , una super serata che parte dalla cena animata fino all’alba del nuovo anno. Tante le animazioni attese per la notte del divertimento nel locale di Calcinaia. Quest’anno il Circo, ormai di casa al Boccaccio, avrà un tocco americano. L’anno nuovo arriverà con uno spettacolo dal vivo articolato con varie esibizioni con personaggi e simboli che hanno contribuito a fare conoscere l’America nel mondo. Alcuni sono diventati veri e propri miti entrati nella quotidianità e nel mondo del divertimento. Sul sito internet della discoteca (www. boccaccio. it) si possono trovare le informazioni per le varie formule della serata, oppure rivolgersi allo 0587 2970.