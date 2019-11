VolterraGusto invade la città nel weekend

VOLTERRA. Volterra, un vero gioiello nel cuore della Toscana. Una città dal fascino unico con tesori da scoprire e con importanti manifestazioni d’arte, cultura e gastronomia che si svolgono durante l’anno. In questo fine settimana si rinnova l’appuntamento con Volterragusto (www.volterragusto.com). “I doni della natura: acqua, paesaggio, cibo” è il tema di quest'anno, sviluppato attraverso momenti che uniranno le ricchezze gastronomiche locali - il tartufo su tutte - coll patrimonio storico e architettonico che Volterra offre. Cuore pulsante dell'evento la XXII edizione della Mostra mercato del tartufo bianco e dei prodotti tipici dell’alta Valdicecina che richiama moltissimi appassionati di arte e prodotti tipici del territorio.

E che già nel primo weekend ha registrato numeri alti come dimostrano gli ingressi ai musei: nel primo fine settimana di VolterraGusto 2018, erano stati complessivamente 742; quest’anno 1.367.





Tra le novità più interessanti dell'edizione 2019 si segnalano i Trekking urbani, itinerari fuori e dentro porta che regaleranno scorci e prospettive decisamente fuori dagli schemi. Da non perdere, tra tante offerte enogastronomiche, anche le visite guidate alla torre del maschio di Volterra, altro splendido patrimonio architettonico della città. Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre possibile scoprire e degustare i vini del territorio proposti in assaggio dalla Fisar Delegazione Storica di Volterra all'interno di Palazzo de' Priori, visitare l'installazione “Natura Madre / Natura Sacra / Natura Fragile” di Manola Manus Del Testa (Sala del Giudice Conciliatore, Palazzo dei Priori) e la mostra fotografica “Volterra In-Quadrata attraverso gli occhi di un gatto” presso il Chiostro della Pinacoteca Civica e molto altro, oltre ad usufruire della tante scontistiche sugli ingressi dei musei.Di seguito i principali eventi da venerdì primo novembre a domenica 3 novembre. Venerdì primo novembre, “Farina e Matarello”, corso di sfoglia con Rina Poletti (ore 11, Piazza de' Priori). Il 2 novembre, visite in Tartufaia (ore 9, Tartufaia zona San Quirico) - Trekking Urbano “Alla scoperta delle fonti di Volterra”(ore 15) - “Alla Scoperta del Tartufo”,dedicato ai bambini (ore 15.30, Piazza XX Settembre – Parco Fiumi). Domenica 3 novembre: consegna premio Jarro a Fede & Tinto di “Decanter”, Radio2 (ore 15, Palazzo de' Priori) - “Piccolo Palio dei Caci” (ore 15, Via Franceschini).Volterragusto è organizzato da Associazione Tartufai dell’Alta Valdicecina, dal Comune di Volterra in collaborazione con la Regione Toscana, la Camera di Commercio Pisa, la Fisar – Delegazione storica di Volterra, il Club Unesco Volterra, l’Ufficio Turistico Comunale, la Pro-Volterra, Slow Food, il Comitato delle Contrade città di Volterra, l'Associazione Vignaioli Volterra, GF Gian, il Centro Commerciale Naturale, Confcommercio e Confesercenti, altre associazioni cittadine e grazie al contributo indispensabile della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra.