13 cavalli morti, si esclude l'avvelenamento

Per il responsabile del centro di referenza nazionale di medicina veterinaria forense: «Decessi comuni in Italia, anomalia sono gli 8 casi in 2 giorni»

VOLTERRA. Un mix di vari elementi, ma non l’avvelenamento. È questo il risultato dell’indagine sui cavalli morti a Volterra secondo Rosario Fico, responsabile del centro di referenza nazionale di medicina veterinaria forense, con sede a Grosseto, dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Lazio e Toscana. Una strage che anche l’altro giorno ha visto aggiungersi una nuova vittima in un contesto di mistero a cui non è stata data una causa esatta. Secondo l’esperto, tutto ruota attorno ai clostridi, batteri della stessa famiglia del tetano, presenti nei terreni che vengono ingeriti dai cavalli durante l’alimentazione. Provocando la morte in alcuni di loro. L’ipotesi era già emersa a marzo, quando era morto il nono cavallo.

«Non sarebbe un evento raro in Italia, anzi – sottolinea Fico – Questo sembra un caso eccezionale. Si pensa a un pascolo maledetto, ma non è niente di tutto questo. L’eccezionalità di Volterra è la mortalità massiva che ha visto morire otto cavalli tra il 31 dicembre e il primo gennaio. È questo l’aspetto che ha reso difficile la gestione della vicenda che, secondo noi, va ricondotta a una concomitanza di fattori, quello ambientale, quello gestionale e la presenza dei batteri». L’origine del problema sarebbe da ricondurre al trasferimento dell’Italian horse protection (Ihp), l’associazione che gestisce il centro di recupero per cavalli maltrattati o abbandonati dove sono avvenuti i decessi, da Montaione, in Valdelsa, a Volterra. «Dopo poco tempo dal trasferimento – riprende Rosario Fico – sono avvenute le otto morti in due giorni. I volontari dell’associazione hanno preso tutte le accortezze, ma evidentemente quel pascolo che da tanti anni non veniva più utilizzato, è stato letale per gli animali che sono stati mandato allo stato bravo in maniera repentina, con un cambio di alimentazione evidente».



La sezione guidata da Fico è stata chiamata in causa nel momento in cui è emersa l’ipotesi dell’avvelenamento. «Tendiamo a escludere questa causa – aggiunge – perché non ci sono evidenze dal punto di vista delle analisi e perché sarebbe improbabile entrare nella tenuta senza essere visti per compiere un atto di questa gravità».La ricostruzione dell’esponente dell’Istituto zooprofilattico riguarda anche le analisi effettuate, nota dolente di tutta questa storia, al centro di polemiche mosse dal presidente di Ihp,. «Sui primi decessi è stata l’Università di Bologna a portare avanti le indagini – riferisce Fico – Per il cavallo morto a febbraio, per quello morto a luglio e questi ultimi tre casi ci siamo presi l’incarico noi. In tutti i casi, nessuno ha trovato sostanze tossiche. Nei casi tra febbraio e luglio, in uno sono stati trovati clostridi, nell’altro sono state evidenziate lesioni croniche cardiache e al pancreas che lo rendevano a forte rischio. Per gli ultimi animali deceduti sono in corso gli accertamenti. Vediamo se sarà possibile isolare il batterio, ma tutto fa propendere per la clostridiosi».La storia di Tignano, la località in cui si trova la tenuta gestita da Ihp, porterà alla creazione di un protocollo per gestire morti di cavalli così numerose e racchiuse in tempi brevi. Mentre i volontari si sono impegnati a un maggior monitoraggio degli animali. —