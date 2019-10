Mensa per scuole chiusa per scarsa igiene: i pasti serviti in 9 scuole

PISA. Blatte morte, materiale non pertinente all'attività e complessiva scarsità di igiene del laboratorio di preparazione degli alimenti hanno determinato la temporanea sospensione dell'attività di ristorazione collettiva del centro di cottura di una mensa che rifornisce di pasti nove istituti scolastici della provincia di Pisa. È l'esito di un'ispezione condotta dai carabinieri del Nas di Livorno insieme agli ispettori dell'Asl Toscana Nord Ovest, come riportato sul sito del ministero della Salute.

Sempre sul sito del ministero si spiega che l'Asl Toscana Sud-Est invece, su richiesta del Nas di Firenze, ha sospeso l'attività di preparazione e somministrazione alimenti per diete speciali, in un centro cottura per la refezione scolastica: durante un'ispezione i militari avrebbero «riscontrato la mancata attuazione delle procedure Haccp relativamente alle modalità operative di preparazione delle 'diete specialì, poiché svolta contemporaneamente alla preparazione dei pasti convenzionali, con conseguente rischio per la sicurezza alimentare; carenze igienico sanitarie/strutturali (scaffalature con presenza di ruggine e guarnizioni frigoriferi sporche e parzialmente rotte) e l'omessa indicazione, sui menù esposti nella zona aperta al pubblico adibita a self-service, degli allergeni».