Il Comune assume 3 vigili a tempo indeterminato, tra le prove anche la corsa

CRESPINA LORENZANA. Lo studio, da solo, può non bastare. Per diventare un vigile urbano, è importante anche la preparazione atletica. Anche perché le mansioni ormai vanno ben al di là rispetto alle sanzioni a chi non rispetta il codice della strada, sfociando nel campo della sicurezza: può capitare, per esempio, di inseguire qualcuno, oppure di dover arrivare in tempi rapidi su un servizio. E allora serve gente allenata.. Il Comune assume tre agenti di polizia municipale a tempo pieno e indeterminato. E lo fa attraverso tre prove: due scritte, una orale. Prima però, ci sarà una preselezione di... resistenza fisica, per testare se il candidato è prima di tutto “in forma”: una corsa sulla distanza dei mille metri. E chi non ce la fa (è fissato un tetto per gli uomini e un altro per le donne) entro il tempo previsto, è fuori dalla selezione e addio al sogno di un posto di lavoro. Una procedura spiegata nel bando di concorso per titoli ed esami (è richiesto il diploma) pubblicato dal Comune di Crespina Lorenzana, dove vengono illustrati tempi e modi della selezione che si concluderà con tre assunzioni (una è riservata in via prioritaria ma non esclusiva ai volontari delle forze armate).



Se le domande di partecipazione saranno oltre settanta, sarà effettuata una prova preselettiva con quesiti sulle materie d’esame. Una volta superato questo eventuale step, arriverà per tutti la “prova preselettiva di resistenza fisica”, sui mille metri: gli uomini, per essere giudicati idonei, dovranno correre i mille metri in un tempo massimo di quattro minuti e trenta secondi, mentre per le donne il tetto invalicabile sarà di 5’ 30”: dieci secondi in più, per esempio, del limite previsti nel concorso che si è svolto a Pisa nella scorsa primavera, quando le prove fisiche (erano previsti anche sollevamenti alla sbarra) avevano scatenato polemiche perché considerate da alcuni penalizzanti per le donne. A Firenze, invece, lo scorso anno, gli spiranti vigili si erano addirittura dovuti misurare con una prova di salto in alto.



Crespina Lorenzana si limita alla corsa sui mille metri per accedere al resto delle prove. Si comincerà con le domande a risposta sintetica, si proseguirà (lo stesso giorno) con la redazione di un atto amministrativo, o di una relazione o di un provvedimento; il concorso si concluderà quindi con un colloquio sulle materie d’esame, la conoscenza dell’inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse. Le domande devono essere presentate entro l’11 novembre (ore 12.30). Il bando completo è su www.comune.crespinalorenzana.pi.it. —