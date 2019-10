Birra, cibo e musica: ecco la formula per rilanciare l’Expo San Luca

PONTEDERA. Birra, cibo e musica a due passi dall’Expo di San Luca. Per far sì che l’evento torni a splendere come una volta, quando riusciva a catturare l’attenzione di migliaia di visitatori. La crisi – e quindi la perdita di forza di molte aziende del territorio -, un format mai rinnovato profondamente e una campagna pubblicitaria tutt’altro che coinvolgente hanno fatto crollare il numero di accessi. L’Expo San Luca aveva bisogno di una scossa.. La scommessa si chiama Beer Fest. Un maxi padiglione in cui sarà possibile tuffarsi in un viaggio di sapori, in modo particolare legati alla birra. E poi spettacoli, panini, intrattenimento, iniziative. Dal lunedì al venerdì dalle 15 a lla mezzanotte e emzza, il sabato e la domenica addirittura dalla mattina alle 10. Tutto orchestrato da Made in Valdera, il consorzio che raccoglie gli imprenditori della movida pontederese.

Quello di MiV è un tentativo, un progetto pilota. La sfida principale è quella di riportare gente a visitare gli stand in cui le attività produttive locali mettono in mostra i loro “pezzi forti”. Perché se le giostre e le attrazioni della Fiera di San Luca per bambini, adolescenti e ragazzi vanno ancora fortissimo, l’esposizione di San Luca, giunta alla 548esima edizione, nella porzione di piazza del Mercato accanto a calci in culo, tappeti elastici e ottovolante, vive da anni una profonda crisi di visitatori.





Amministrazione comunale e Made in Valdera hanno ideato la Beer Fest per provare a individuare una soluzione capace di stregare la gente e quindi creare un buon giro di persone attorno all’Expo. Il consorzio non ha perso tempo e ha messo insieme un calendario di esibizioni da venerdì 18 a domenica 27 ottobre. Ogni sera, alla Beer Fest della Fiera di San Luca, le luci del palco principale si accenderanno per illuminare musicisti e dj: di Pontedera e non solo.

Si parte la sera di venerdì 18, quando suoneranno The Good Ole Boys, tribute band ufficiale dei Blues Brothers. Sabato 19 sarà la volta dei CCR-Creedence Clearwater Revival, altra tribute band. Domenica 20 la Beer Fest parlerà pontederese più che mai con I Sovrappeso, rock-comic band che rivisita i tormentoni mondiali in chiave toscana. Lunedì 21 spazio a Kiko e Niko e al loro dj-set anni Ottanta e Novanta. Martedì 22 si alterneranno alla consolle i dj del Gens – noto locale di Gello, ogni estate preso d’assalto da migliaia di giovani – con “Rock’n’Roll dj-set”. Mercoledì 23 ancora musica con i Cervelli della Nasa. I dj del Gens saranno all’opera anche giovedì 24, mentre venerdì 25 si esibiranno i Rock Box. Sabato 26 super appuntamento con la tribute band dei Kiss, mentre domenica gli eventi- addirittura – raddoppiano: Kiko e Niko alla consolle dal pomeriggio, Andrea Prestianni e Marco Bracci a chiudere la serata e la prima edizione della Beer Fest all’interno della Fiera di San Luca. L’ingresso ai padiglioni è gratuito. —



Tommaso Silvi



BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI