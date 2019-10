Sette medici di famiglia pronti alla pensione: ecco chi sono

PONTEDERA. Anche in Valdera e in altri centri della provincia, come Cascina, nei prossimi due anni andranno in pensione per raggiunti limiti di età alcuni medici. E così circa 10mila pazienti dovranno trovarsi un altro curante. A fermarsi saranno i dottori nati nel 1950 che nel 2020 compiranno 70 anni, limite oltre il quale i medici di medicina generale (così come i pediatri) devono fermarsi per legge. Stesso discorso l’anno seguente per i medici classe 1951. Un ricambio legato alle normative ma anche alla storia della professione stessa del medico di famiglia. Per i cittadini è importante sapere con un certo anticipo se il loro medico andrà in pensione. Li aiuterà a fare una libera scelta del dottore al quale vorranno fare riferimento. . Per molti cittadini non si tratta di una novità banale: il medico di famiglia rappresenta un punto di riferimento che va spesso al di là dell’aspetto puramente sanitario, allargandosi alla sfera umana e anche affettiva.



A Pontedera l’anno prossimo non ci saranno pensionamenti per raggiunti limiti di età, nel 2021 andrà in pensione il dottor Roberto Bartaloni. A Ponsacco invece l’anno prossimi lascerà l’ambulatorio il dottor Massimo Baldacci. Fauglia e Casciana Terme Lari dovranno aspettare il 2021 per cominciare a porsi il problema del medico di famiglia, visto che sono nati nel 1951 sia Filippo Casarosa che Gaetano Mazza, quest’ultimo in passato è stato impegnato anche politicamente ed è molto conosciuto. L’anno prossimo andrà in pensione anche Antonio Giusti di Cascina, che ha l’ambulatorio a San Frediano a Settimo. Lo seguiranno l’anno successivo Carlo Antonio Bracci e Geraldo Ciacchini.



La Valdera e l’Alta Valdera hanno già superato la fase di ricambio generazione, sono convenzionati con l’Asl anche molti giovani medici. Sia l’ordine dei medici che l’azienda sanitaria assicurano che non ci saranno difficoltà per trovare altri medici al posto di quelli che andranno in pensione.La Toscana si è preparata per tempo a fare fronte alle uscite previste per limite anagrafico, le attività di formazione sono state programmate e svolte in modo da avere ora un elenco di medici pronti ad entrare in ruolo. Per i pazienti è importante avere un rapporto di fiducia con il proprio medico e di conseguenza lasciare che siano i cittadini a scegliere il dottore, piuttosto che metterlo di fronte a scelte fatte è molto importante.È bene sempre ricordare che il medico di famiglia si sceglie agli sportelli anagrafici dei centri socio-sanitari tra i nominativi iscritti nell’apposito elenco. La scelta ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata. Ogni medico può assistere un numero di cittadini per un massimo di 1.500, quindi al momento della scelta non è possibile optare per un medico che abbia raggiunto il proprio massimale. Se viene meno il rapporto di fiducia tra medico e paziente è possibile cambiare professionista tutte le volte che lo si ritiene necessario. Così come anche il medico può “rifiutare” un paziente se ritiene che sia venuta meno la fiducia reciproca.