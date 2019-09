Tenta di violentare un ragazzo di 14 anni ma lui riesce a metterlo in fuga

VICOPISANO. Lo segue in auto lungo il viale alberato che corre parallelo alle mura del borgo medievale. Quando il bambino di 14 anni, che in bicicletta, si ferma per pochi minuti, l’automobilista salta giù dall’auto e gli si getta addosso. “Vieni con me”, lo minaccia, dicendo poche altre parole senza senso. Il ragazzino cerca di reagire e l’uomo, lo spinge verso l’argine del Serezza. Rotolano giù verso l’acqua del torrente. Siamo in via Vittorio Veneto, all’inizio del pomeriggio e quel che succede nei momenti successivi è al vaglio dei carabinieri. L’uomo, secondo quanto verrà spiegato nelle ore successive, riesce a spingere nell’erba l’adolescente, gli salta addosso e gli abbassa i pantaloni.

Ma la forza e il coraggio del quattordicenne vincono su quell’uomo. La reazione del minorenne lo spiazza, con un calcio riesce ad allontanarlo, si mette a urlare con tutta la voce che trova, mentre rotola nel torrente. Ma a quel punto l’aggressore fugge via, lasciando il ragazzino in preda allo spavento di quell’incontro. Da quello che emerge sembra di essere di fronte a una tentata violenza sessuale. Sui social in poco tempo la notizia si è diffusa, c’è chi vede l’aggressione come la conseguenza della tentata rapina del telefono cellulare del minorenne.. Sul fatto indagano i carabinieri di San Giovanni alla Vena arrivati sul posto dopo la richiesta di intervento di alcuni cittadini che per primi aiutano la vittima dell’aggressione.





Al momento non sembrano esserci legami tra l’uomo che aggredisce i passanti senza un motivo, solo per spaventarli, e l’automobilista che ieri ha preso di mira l’adolescente.