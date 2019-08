Nuovi locali a Pontedera, la scommessa di 4 imprenditori. Previste assunzioni

Tre attività sorgeranno in centro, l’altra nell’ex Bar Cristallo. Si aprono varie possibilità di lavoro: ecco come proporsi

PONTEDERA. Se per quanto riguarda i negozi d’abbigliamento e di altre categorie merceologiche si assiste ormai da tempo a più chiusure che aperture, nel settore della ristorazione Pontedera sembra invece vivere un momento di assoluto fermento. Ne è testimone l’entusiasmo di quattro imprenditori che hanno deciso di aprire a breve nuovi locali nonostante il difficile periodo che sta attanagliando non solo la provincia pisana, ma l’intero Paese. E, come detto, le loro attività faranno tutte parte del settore della ristorazione.

La prima di queste è una vecchia conoscenza della storia pontederese: La Pergola. Lo storico ristorante, in seguito al cambio di gestione (ne parliamo nella pagina a fianco) è stato rilevato da Vittorio Nacar, un giovane che sembra avere le idee molto chiare circa il futuro della sua attività. «La Nacar’s Pergola - questo sarà il nuovo nome del locale di via Roma - proporrà una cucina a metà tra lo stile campano e la tradizione toscana. Per far questo andremo alla ricerca di prodotti a chilometro zero e dalla qualità indiscussa. Al fine di poter garantire tali premesse siamo inoltre alla ricerca di collaborazioni con aziende della zona: l’idea è quella di poter mettere in mostra le grandi prelibatezze del territorio». Oltre alla buona cucina, la nuova Pergola ha come obiettivo quello di condividere un’atmosfera familiare con la clientela. Il locale, totalmente ristrutturato, terrà la sua inaugurazione tra il 15 e il 22 settembre.

La seconda nuova proposta, la cui apertura è ormai imminente, si chiamerà Voluttà e avrà sede in via Primo Maggio, al numero 40. «Voluttà si propone come una pizzeria contemporanea che punta sui prodotti locali e sulla stagionalità degli ingredienti con cui saranno composte le pizze: per questo motivo avremo un continuo ricambio dei prodotti offerti - dice il titolare, Simone Bucchi - Inizialmente saremo aperti soltanto di sera, ma, in un secondo momento, contiamo di aprire anche la mattina e al pomeriggio proponendoci come pizza al taglio e aprendo pure una pasticceria-panificio». L’inaugurazione è prevista tra l’8 e il 15 settembre: per chi è interessato sono ancora disponibili posizioni lavorative in sala. Per proporsi bisogna chiamare il 340 2464975 oppure mandare una mail a info@volutta.it.

Risalendo corso Matteotti e spostandosi in piazza Garibaldi (la piazza dei pini) presto sarà possibile imbattersi in un’altra pizzeria: si chiamerà Scarlett pizza e tiramisù. «La nostra idea è quella di puntare su una pizza gourmet adatta a ogni esigenza della nostra clientela - spiega il titolare- Avendo già un ristorante Scarlett a Sovigliana l’apertura di un nostro secondo punto vendita è un test molto importante: da qui potremo valutare la possibilità di aprire un negozio pure in altre zone». Anche in questo caso chi vuole candidarsi al ruolo di cameriere/a potrà esporre la propria candidatura via web

Andando invece verso la Toscoromagnola, fuori dal centro, avrà un nuovo padrone anche l’ex Bar Cristallo le cui strutture sono state prese in gestione da Angelo Belluoccio, imprenditore del settore ormai da anni. «Il nome del nuovo locale lo comunicheremo prossimamente- dice Belluoccio - Ma posso intanto annunciare che ci proporremo come una trattoria-pizzeria che presenterà alla clientela la cucina tradizionale toscana». L’apertura è prevista intorno al 22 settembre e chi volesse proporsi per ruoli in sala e in cucina potrà chiamare il numero 393 2298661.