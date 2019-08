Più sicurezza sui bus, accordo Ctt-Comuni: vigili urbani a bordo nelle corse “a rischio”

PONTEDERA. La Ctt Nord dichiara guerra ai violenti e agli evasori. Dal primo ottobre, sulle linee più “calde” del trasporto pubblico su gomma della provincia di Pisa autisti ed utenti saranno “scortati” dagli agenti della polizia municipale, che saranno impiegati sugli autobus per cercare di prevenire e contrastare gli episodi di borseggi e di aggressioni, fisiche e verbali, che si sono moltiplicati negli ultimi anni. Per combattere invece i fenomeni di evasione ed elusione tariffaria, i verificatori della compagnia di trasporti saranno affiancati dal personale di un’azienda esterna specializzata nel controllo dei titoli di viaggio e nella lotta contro i “portoghesi”. . SICUREZZA. La società che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale su gomma nelle province di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara sta mettendo a punto due progetti per incrementare i livelli di sicurezza a bordo degli autobus e per contrastare i “furbetti” dei titoli di viaggio che annualmente pesano per decine di migliaia di euro sulle casse della compagnia di trasporti. Attraverso una serie di incontri con le amministrazioni comunali della provincia, la Ctt Nord sta definendo un accordo per prevedere, nei comuni aderenti, la presenza dei vigili urbani a bordo degli autobus. Saranno presenti in particolare sulle linee e negli orari di determinate tratte ritenute più a rischio con l’obiettivo di prevenire ed eventualmente far fronte agli episodi di violenza che, sempre più spesso, si verificano sugli autobus, soprattutto ai danni dei conducenti e dei verificatori. I vigili urbani dovranno far fronte anche a borseggiatori e ladruncoli, spesso ospiti "indesiderati" sui bus. Una presenza, quella della polizia municipale, che nelle intenzioni della società di trasporti dovrà funzionare soprattutto da deterrente contro i malintenzionati. Il progetto prevede una serie di accordi coi singoli Comuni per definire anche il numero di agenti destinati al servizio, le linee e le tratte da sottoporre ai controlli (da individuare tra quelle ritenute più a rischio) e le modalità pratiche con cui eseguire il servizio, i cui costi ricadranno sulla Ctt Nord.



GUERRA A FURBETTI E “PORTOGHESI”.



In fase di definizione anche un secondo progetto che, dal primo ottobre, vedrà salire sugli autobus circolanti sulle strade provinciali una serie di squadre di verificatori di un’azienda esterna specializzata nei controlli, che affiancheranno il personale della Ctt Nord per dare la caccia agli evasori. «Non si tratta di un’esternalizzazione - precisa il presidente della Ctt Nord-, ma di un servizio aggiuntivo per rendere ancora più capillare ed incisa l’attività di controllo dei titoli di viaggio». La società con sede legale ad Ospedaletto nelle prossime settimane affiderà il servizio ad un’azienda specializzata nelle attività di contrasto all’evasione tariffaria e nella riscossione delle contravvenzioni, il cui personale si aggiungerà a quello della Ctt Nord destinato alle verifiche di biglietti e abbonamenti. Il progetto, cofinanziato dalla Regione Toscana, punta a recuperare ingenti somme di denaro che annualmente “sfuggono” alle casse aziendali. «I dati nazionali - prosegue Zavanella - parlano di una media tra il 5 e il 7% di evasione tariffaria per le singole società. La percezione è però diversa. Mettendo insieme tutti i fenomeni di evasione ed elusione, ogni anno si perdono cifre significative sugli incassi. Un problema - conclude il presidente della Ctt Nord - che va affrontato in maniera capillare, anche con l’uso degli strumenti all’avanguardia che utilizzano le aziende specializzate in questo tipo di servizio». —