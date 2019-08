C’è un premio Oscar che passeggia per Volterra: tutti pazzi per Mel Gibson

VOLTERRA. Ravioli al pesto di sedano e insalatona, da buon vegetariano. Una passeggiata con la famiglia in piazza dei Priori e tra i vicoli carichi di storia della città etrusca. E poi gli immancabili selfie. A decine. Perché anche se si è presentato in versione turistica, con cappellino e occhiali da sole, non è semplice per uno come Mel Gibson passare inosservato a Volterra.

Già, proprio lui, la star di Hollywood, il premio Oscar con Braveheart, il regista de “La Passione di Cristo”, venerdì 16 agosto si è concesso una giornata alla scoperta di Volterra. Gibson ha fatto tappa all’osteria La Pace, che proprio in questo 2019 festeggia gli ottant’anni di attività: «È stato proprio un bel regalo» esordisce il titolare Giampaolo “Geppo” Vannini. Che racconta, emozionato, una giornata resa straordinaria dalla presenza di un attore di livello mondiale, che in questi giorni sta visitando la Toscana insieme alla compagna e alla figlia. Così, dopo aver fatto tappa anche a Firenze, San Gimignano e Siena, ieri ha deciso di andare alla scoperta di Volterra. E non è rimasto affatto deluso: «Certo che le è piaciuta la nostra città» assicura Giampaolo, che al termine del pranzo ha avuto modo di scambiare due parole con l’attore: «Abbiamo la stessa passione per le moto... È stato molto gentile, tanto che al termine della visita è stato disponibile per foto e autografi. E poi, prima di lasciare la città, nel tardo pomeriggio, è tornato a salutarci. Per noi è stata una gran bella soddisfazione». E anche per tutta Volterra, che sorride per uno spot estivo inatteso e prezioso, con un testimonial d’eccezione. —





