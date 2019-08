Il gin migliore al mondo lo produce un pontederese

PONTEDERA. E così Enzo Brini si è cacciato da un po’ di tempo in un bel... Ginepraio, termine riportato anche dall’autorevole enciclopedia Treccani per dire un insieme di piante di ginepro ma che in Toscana significa anche cacciarsi in una situazione complicata. In questo caso, però, di complicato non c’è proprio nulla, anzi si tratta di un’idea piacevole e gustosa che sta dando i suoi frutti: con la parola Ginepraio, Enzo Brini identifica un suo gin biologico, figlio dall’alcol di base che proviene da grano coltivato nella zona del Mugello, mentre le sette botaniche, fra cui ginepro, rosa canina ed elicriso, provengono dalla Maremma, dalla Val d’Orcia passando per il Chianti.



E lui, il pontederese Enzo Brini, 35 anni il prossimo 25 agosto, ne è l’artefice, con il socio Fabio Mascaretti di San Benedetto del Tronto. Si conobbero ad una Master e maturarono l’idea che poi si è rivelata vincente. L’azienda Levante Spirits è sorta da 4 anni e già ha saputo ritagliarsi una bella fetta di mercato, tanto da diventare la più nota, tra quelle artigianali, quella che sta vendendo meglio e di più i distillati che produce. Complimenti.

Brini accanto all’orcio di cocciopesto da 370 litri che ha messo a punto per l’affinamento del suo gin

«Tutto è partito da un‘idea in cui con il mio socio si dette vita ad un liquore al caffè, denominato poi “Il Caffè del Marinaio” distribuito da sempre da marchi importanti. Si può degustare sia caldo che freddo: se lo bevi caldo, come vuole la tradizione di chi va in mare dalle parti dell’Adriatico, sentirai esaltato il rum, mentre anice e caffè arriveranno soltanto in seconda battuta. Ma attenzione, non è il classico liquore al caffè».Poi c’è stato il passaggio al gin: «In quelle bottiglie c’è tutto l’amore, il sapere e la ricerca. Le materie prime sono tutte rigorosamente certificate, toscane e biologiche. Il “Ginepraio” è l’unico gin al mondo la cui tracciabilità di alcol e piante territoriali è totalmente certificata da organismi di controllo», precisa lo stesso Brini. Caratteristiche che gli stessi inglesi hanno riconosciuto peculiari tanto da far dire loro che il miglior ginepro al mondo viene coltivato e si trova in Toscana, nella zona aretina. Forse non tutti sanno che il 47% dei gin mondiali viene prodotto con ginepri toscani.