Viabilità rivoluzionata al Villaggio scolastico, stop alle auto dei genitori

PONTEDERA. Viabilità rivoluzionata nelle strade che portano al Villaggio scolastico di Pontedera. L’amministrazione comunale sta pianificando cambiamenti sostanziali che riguardano i percorsi da effettuare in auto per arrivare nelle vicinanze degli istituti superiori, ma anche la regolamentazione degli accessi negli orari di entrata e uscita da scuola.

SENSI UNICI





Via Firenze, via Torino, via Milano e via Bologna sono le strade che, in sequenza, si trovano percorrendo via Veneto dall’incrocio con la Tosco Romagnola. Ebbene, le prime tre saranno a senso unico.Primo cambiamento sostanziale. Via Firenze resta a senso unico, ma invertito. Non più verso le scuole, ma verso via Veneto. E l’uscita da questa strada sarà obbligatoriamente a destra, verso la Tosco Romagnola. In questo punto saranno realizzati anche parcheggi, dal lato opposto di via Veneto, mentre per andare verso l’istituto Fermi si entrerà da via Torino. Ma attenzione. Non ci sarà possibilità di svoltare a sinistra in quella strada, perché sarà realizzato un cordolo all’altezza dell’incrocio con via Veneto che obbligherà a raggiungere la rotatoria tra via Veneto, via della Costituzione e via Bologna. Invertita la marcia alla rotonda, si potrà entrare in via Torino. Per andare a “ragioneria” si svolterà a sinistra e poi in via Firenze con direzione obbligatoria verso il parcheggio tra la scuola e la Passerella per poi ripercorrere via Firenze in senso unico fino a via Veneto.Per raggiungere l’area in cui sono presenti gli istituti Pacinotti, XXV Aprile e Marconi ci sono tre opzioni per l’ingresso al Villaggio scolastico. O da via Torino, con svolta a destra in via Palermo o, dopo essere arrivati in fondo a via Firenze, svolta sempre a destra in via Salcioli. Oppure entrando da via Milano dove ci sarà l’obbligo di girare verso destra per uscire poi da via Bologna in direzione della rotatoria con via della Costituzione e via Veneto.Premettendo che a piedi si può praticamente andare dove si vuole, l’amministrazione comunale realizzerà un percorso pedonale consigliato per gli studenti tra gli istituti che frequentano e la fermata degli autobus nel piazzale dello stadio comunale Ettore Mannucci. La segnaletica orizzontale e verticale indicherà la convergenza in via Milano con uno speciale attraversamento su strisce pedonali di via Veneto. Una decisione per provare a dare ordine anche al deflusso a piedi dei ragazzi che, quando suona la campanella della fine delle lezioni, invadono le traverse di via Veneto attraversando a casaccio. E creando, così, problemi alla circolazione nelle strade di accesso al Villaggio scolastico, ma anche alla strada principale che passa davanti allo stadio.Contestualmente a questa variazione di viabilità, il Comune di Pontedera riproporrà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’attivazione della zona a traffico limitato (ztl). L’idea è di creare un passaggio riservato a residenti e personale che lavora negli istituti superiori nelle strade nell’area del Villaggio scolastico tra le 7,45 e le 8,15 e tra le 12,45 e le 13,15. In questi orari, i genitori che accompagnano i figli a scuola non potranno entrare nell’area.Il tentativo era già stato fatto in passato, ma da Roma era arrivato un secco no per via della forbice oraria troppo ristretta. Ora Palazzo Stefanelli è pronto a riproporre questa richiesta, ma con l’aggiunta di un cambio di viabilità sostanziale che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, dovrà offrire una circolazione più snella in quella zona, dando risposte concrete ai problemi sollevati dai cittadini che vivono o frequentano quotidianamente il Villaggio scolastico.

OPERAZIONE ZTL

Il piano del Comune di Pontedera rispetto alla rivoluzione della viabilità al Villaggio scolastico è chiaro: essere pronti entro il 15 settembre, un giorno prima dell’inizio della scuola. Per fare questo ci dovrà essere un lavoro rapido da parte degli uffici comunali, ma anche degli stessi amministratori, oltre che da Siat, la società che gestisce la sosta a pagamento in città.

L’idea del sindaco Matteo Franconi è di fare incontri con la cittadinanza all’inizio di settembre per spiegare i tanti cambiamenti che di li a poco entreranno in vigore. Ma ci dovranno essere riunioni anche con i responsabili delle scuole, in modo che vengano forniti i nominativi dei docenti e del personale in servizio nei vari istituti, in modo da consentire a Siat di realizzare i pass da esporre alle auto autorizzate a entrare nella zona a traffico limitata nei trenta minuti a cavallo della campanella d’inizio e di fine lezione. Gli stessi pass che saranno consegnati alle famiglie che abitano nelle varie strade nelle vicinanze del Villaggio scolastico. Secondo una prima indicazione saranno consegnati tre pass per ogni nucleo familiare. Il tutto gratuitamente per una sperimentazione a cui i responsabili di vari settori dell’amministrazione comunale pontederese stanno lavorando da tempo. Trattandosi di sperimentazione, il cambio di viabilità sarà comunque rivedibile a seconda delle criticità che emergeranno nella gestione quotidiana del traffico nei dintorni degli istituti superiori di Pontedera. Ma la strada appare ormai tracciata e punta a risolvere un problema concreto, quello del traffico poco regolamentato, in special modo nelle ore di entrata e di uscita da scuola che si verifica in via Firenze, via Torino e via Milano. L’attivazione della zona a traffico limitato per ora sarà virtuale. Ma l’obiettivo del Comune è arrivare in tempi relativamente rapidi alla regolamentazione della circolazione delle auto e dei mezzi autorizzati tramite varchi elettronici in cui telecamere piazzate in luoghi strategici, registrino le targhe e stabiliscano se si tratta di un mezzo autorizzato oppure no. Una situazione di cui si parla da tempo e che è stata delineata già negli anni passati. Ma sembra proprio che siamo arrivati al momento in cui potrebbe davvero diventare realtà. —