Diplomata a 62 anni, Rossana ce l’ha fatta: «Tanti sacrifici, ma ora il sogno è realtà»

VICOPISANO. «L’emozione prima degli esami? Travolgente. Ero curiosa e tesa, ma è andato tutto alla grande». E ancora: «Progetti? Di sicuro mi iscriverò all’università, mi piacciono le materie umanistiche». Sembrano le parole di un liceale appena diplomato, con lo zaino in spalla, i capelli ancora bagnati dai tradizionali gavettoni di festeggiamento post-esame e un’estate di divertimento alle porte. E invece no. . A parlare è Rossana Pardini, una mamma di 62 anni, che per oltre 40 ha lavorato all’interno di un’azienda svolgendo un po’tutte le mansioni. «Ero una risorsa umana – dice – non una semplice segretaria». Una vita di lavoro e di sacrifici. Con un sogno mai realizzato. Almeno fino a pochi giorni fa. «Nel 2016 sono rimasta senza lavoro – racconta – e allora ho deciso di iscrivermi alla scuola serale. Sono tornata tra i banchi, ho potuto terminare quel percorso che avevo interrotto a malincuore tanti anni fa».



I libri e la campanella hanno smesso di far parte della vita di Rossana all’età di 16 anni. Una scelta forzata. «Provengo da una famiglia numerosa, e nonostante i miei genitori all’epoca mi consigliarono di proseguire gli studi, mi accorsi subito che il denaro che portavo a casa col mio lavoro era importante per far stare meglio tutti. E quindi mi sono messa a lavorare, abbandonando la scuola».



Ma la voglia di conoscere, di sapere, di informarsi, Rossana non l’ha mai abbandonata. «Compravoper cercare di imparare anche le cose più banali in campo economico, per comprendere le scelte aziendali della mia ditta. Volevo essere al passo coi tempi», racconta la donna. Una abituata a durare fatica. E, soprattutto, a non avere paura.Così, all’alba dei 60 anni, improvvisamente, è tornata ai tempi del liceo. E oggi è perito commerciale, diplomata con 97 su 100. «In classe con me c’erano pochi adulti e tanti giovani. È stato bellissimo seguire le lezioni con loro, perché la differenza di età ci fa vedere le cose da prospettive diverse», dice Rossana, che col tempo è diventata un po’ la mamma della sua classe.«Sono stata la terza a dare l’esame orale, dopodiché ogni mattina alle 8 ero a scuola a supportare i miei compagni. Una bella parola, un abbraccio, un incoraggiamento. Ho voluto esserci per tutti». E ora Rossana non vuole fermarsi. Anzi, vuole volare sempre più in alto.«Voglio scrivere un libro sulla storia di Vicopisano, in particolare sugli ultimi 50 anni. Voglio raccontare come ho visto cambiare il paese, le persone, le usanze. E poi vorrei scriverne un altro sugli orrori dell’olocausto, dato che mio padre è stato deportato in Germania nel 1943. So cosa ha passato la gente in quegli anni». La riscossa di super mamma Rossana è iniziata. E a fare il tifo per lui c’è tutta la famiglia. «Mio figlio ha 37 anni ed è molto fiero di me, anche mio marito, che per tre anni spesso ha cenato solo, perché io ero a scuola e tornavo alle 23. Ma per realizzare i sogni un po’ di sacrificio ci vuole. E con il sacrificio io ho finalmente realizzato il mio sogno più grande».