Quei fantastici ragazzini a 40 anni dallo scudetto

PONTEDERA. Quando insieme si vivono momenti bellissimi, i ricordi riescono a fermare il tempo. E in questo caso, il momento bellissimo è la vittoria dello scudetto di Propaganda nel 1979 da parte dei ragazzi del ’66 della Juve Pontedera. Il primo titolo a livello nazionale seguito, un anno dopo, dal secondo: furono ancora loro, ancora i ragazzi del 1966, a trionfare anche nella categoria Ragazzi. E per poco, nel 1981, non arrivò il tris: a Riva del Garda, la Juve, battuta per la prima volta dopo anni, dovette accontentarsi del terzo posto. «È un tuffo nel passato che serve a Pontedera – dice Andrea Pierini, direttore sportivo della Juve Pontedera – perché la storia del basket è passata anche dalla nostra città».

Un’immagine della formazione che vinse il titolo italiano nel 1979





Due anni senza neppure una sconfitta: i cestiti con la canotta bianca erano delle vere e proprie stelle. Prima a Viterbo, nel 1979, poi anel 1980. Una doppietta irripetibile, che ha portato la Zetagas a essere conosciuta in tutto il paese. Ad allenare questi ragazzi terribili c’era. «Giocava anche lui nella Juve, ma si fece male da giovanissimo e iniziò quasi subito ad allenare – racconta Pierini – e tra le prime esperienze ci fu proprio questa con i ragazzi della Propaganda: un esordio mica male».Assolutamente niente male, per quello che ancora oggi - i ricordi, abbiamo detto, riescono a fermare il tempo - è considerato come il numero uno. «Ovvio – sorride il diesse – quando allenava la Juve si è lasciato dietro un certo, che oggi è all’Olimpia Milano e all’epoca muoveva i suoi primi passi da coach a Mestre». Un allenatore, Boldrini, che è riuscito a creare un gruppo di amici, più che una squadra. Del resto, l’esempio che diede ai suoi ragazzi nel 1979 fu di grande spessore. «Alle fasi nazionali a Viterbo ci accompagnarono– ricorda, uno dei ragazzi del ’66 – Michele era impegnato nell’esame di Stato».Altri tempi, altre epoche: oggi c’è chi, con contratti milionari, preferisce riposarsi ad Ibiza, anziché far la maturità. «Grazie a Michele siamo diventati bravi giocatori, ma soprattutto bravi ragazzi – dice, anche lui campione nazionale con la Juve – vedere le foto esposte di quegli anni è sempre un’enorme emozione». Legami sportivi, ma soprattutto umani. Che, nello sport, nascono e crescono soprattutto nello spogliatoio. Ed Alfredo sapeva come mantenere l’umore alto. «Gli scherzi erano fondamentali per il gruppo – racconta, che alle fasi finali non partecipò per un infortunio – e Alfredo era molto bravo a farli». Ma di che tipo? «Qui non posso proprio spiegarlo – sorride Terreni – c’è anche mia figlia, meglio di no».Ma non si rideva e basta: di sudore, alla palestra dell’istituto tecnico Fermi di Pontedera, se ne versava tanto. «Vivevamo quasi tutta la settimana insieme – continua Volpi – e mi ricordo bene quando facevamo i “suicidi”, gli allenamenti per la resistenza». Una fatica che, a ricordarla, sembra recentissima. Così non è, ma questi quarant’anni sembrano essere volati.«Questa è l’occasione per ricordare un pezzo di storia cittadina – spiega il sindaco,– oggi i ragazzi che hanno vinto uno scudetto irripetibile sono uomini e padri di famiglia, segno che lo sport non solo li ha uniti, ma li ha anche fatti crescere bene».Senza mai lasciarsi davvero. «La pallacanestro ha creato un gruppo che continua ad esserci e continuerà anche in futuro – commenta, un altro dei ragazzi del ’66 – alcuni dei miei compagni li vedo spesso, altri invece li rivedo oggi dopo anni, ma è come se niente fosse cambiato». A fargli da eco,. «Le amicizie nate tra i 7 e i 15 anni si sono mantenute inalterate – dice – qualche mio compagno lo ritrovo dopo tantissimo tempo, ma mi sembra di non averlo mai perso di vista».Un legame inscindibile, che va al di là del doppio successo. E, forse, è proprio questo il segreto che portò questi ragazzi sul tetto d’Italia. «Oggi raggiungere i massimi livelli nazionali con soli ragazzi del territorio è quasi impossibile – spiega, presidente della Juve Pontedera – a loro riuscì, ed è grazie al loro esempio che mi sono avvicinato al basket».Negli ultimi anni, la Juve sta riprendendo ad investire nel proprio settore giovanile con la speranza di tornare, ancora una volta, a cucirsi lo scudetto sulla canotta. «Io auguro sempre alla Juve di rivivere quelle emozioni – conclude, storico dirigente del basket pontederese che seguì da vicino le imprese di quegli anni – sono sicuro che i risultati torneranno e spero che vi ricorderete per sempre quei bellissimi momenti. Lunga vita alla Juve!».