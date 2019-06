Ancora gravi le condizioni dei due ragazzi feriti nell'incidente a Gello

PONTEDERA. Sono ancora gravi le condizioni dei due giovani ricoverati in ospedale per le ferite riportate nell'incidente all'alba di venerdì 28 giugno a Gello di Pontedera. La Vespa su cui viaggiavano si è scontrata con un'auto. Salvatore Callarelli, 20 anni, nato a Palermo, e Damiano Puntoni, 19 anni, molto conosciuto a Ponsacco e Santa Maria a Monte, due paesi che frequentava e dove risiedono i genitori, separati, lottano tra la vita e la morte in ospedale dopo il grave incidente in cui sono rimasti coinvolti.



Salvatore coltiva da anni la passione per il fitness. «Un anno e mezzo fa ha aperto un negozio di integratori alimentari a Palermo – racconta Franco Pagliari, titolare della palestra Gold Gym, nel Ragusano, in Sicilia – lo conosco perché mi ha invitato all’inaugurazione. L’ultima volta che l’ho visto, circa un mese fa, eravamo al Rimini Wellness. Umile, solare, sorridente, un ragazzo speciale».



Al negozio di Palermo, poi, avevano fatto seguito quelli a Castelfranco e a Empoli, successivamente chiusi. Salvatore, che pochi giorni fa dalla Sicilia è venuto in Toscana alla ricerca di un lavoro stabile, per alcuni mesi, nel 2017, ha lavorato come collaboratore nella palestra Body Muscle Fit, di Empoli, gestita daDamiano Puntoni, invece, dopo aver interrotto gli studi, in passato ha lavorato per poco tempo nel campo della grande distribuzione come magazziniere. Ama la musica e stare con gli amici. Un giovane come tanti, col sorriso stampato in faccia e la voglia di scherzare sempre dentro di lui.Due piccoli eroi che stanno combattendo una battaglia difficile, sostenuti dall’affetto dei loro cari e dei loro amici.Un momento di dolore e di speranza, condiviso dalle tante persone che, nelle ultime ore, si sono strette attorno ai familiari di Damiano e Salvatore. Per dar loro forza, per non farli sentire soli nel dolore.