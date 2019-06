È un tumore o no? Il referto va perduto nel caos del laboratorio

PONTEDERA. Era il 16 aprile quando all’ospedale Lotti di Pontedera è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per l’asportazione di una sospetta massa tumorale. Ad oggi, ad oltre due mesi di distanza da quel giorno, vive tuttora con un interrogativo che le pesa come un macigno e che le impedisce di vivere serenamente e di dormire sonni tranquilli. Ancora, infatti, non sa se la patologia da cui è affetta e per la quale è stata operata è maligna oppure no. L’esito dell’esame istologico sul campione prelevato è tuttora sconosciuto. Più di una volta si è rivolta al reparto in cui si trovava in cura, ma per il momento non ha ricevuto alcuna risposta. Al “Lotti” le dicono che i problemi sono a Pisa, a Cisanello. È qui che vengono inviati i campioni da refertare.

Lei si chiama Daniela Ferretti ed è inviperita. È infuriata contro questo tipo di sanità a marce ridottissime. Vuole conoscere altri pazienti nelle sue stesse condizioni o che hanno vissuto in passato la medesima situazione. «Voglio che il fenomeno emerga in tutta la sua complessità – dice Ferretti –. Mi risulta, da quanto mi hanno detto in ospedale a Pontedera, che non solo la sola a subire e ad aver subìto un disservizio del genere da parte del servizio di anatomia patologica. È scandaloso, tra di noi potrebbero esserci persone per le quali anche solo un giorno può essere prezioso per individuare la cura migliore ed evitare di mettere a rischio la propria esistenza. Tutti coloro che hanno ricevuto gli esiti degli esami istologici dopo oltre un mese sono pregati di contattarmi (la signora Ferretti ci fornisce anche il suo numero di cellulare: 3895882358, ndr). È di estrema importanza “contarci”, perché tutti insieme possiamo contribuire a risolvere questo grave problema».

Da Cisanello e dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana confermano che il referto della signora Ferretti è introvabile. È andato perso. «L’Aoup sta ricostruendo con verifiche incrociate – è la posizione dell’Azienda – l’iter seguito dalla risposta sul referto istologico della paziente operata all’ospedale Lotti, dal momento che risulta chiuso e firmato dall’anatomopatologo dell’Aoup in tempi assolutamente congrui (il 20 maggio, ossia in 15 giorni lavorativi a partire dalla data dell’intervento chirurgico). Resta da capire perché la risposta non sia arrivata a destinazione e dove si sia verificato il disguido nella procedura di invio dei referti diagnostici dall’Aoup verso l’esterno. Per evitare comunque che il caso possa ripetersi verranno adottate soluzioni migliorative immediate» La soluzione, prima ancora di Cisanello, sembra però averla trovata l’Asl Toscana Nord Ovest. Entro la fine del mese di luglio, infatti, l’ospedale Lotti di Pontedera non si avvarrà più dell’anatomia patologica di Pisa. «I campioni saranno analizzati all’interno del “Lotti” e i referti saranno stilati a Pontedera proprio per evitare ritardi», dicono dalla dirigenza Asl.