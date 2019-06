Lavoro e innovazione: al Museo Piaggio un convegno con esperti e imprese

PONTEDERA. Il tema dell’innovazione è al centro di un importante convegno che martedì 25 giugno porterà a Pontedera alcune delle più importanti eccellenze nazionali del settore, per confrontarsi su un tema fondamentale per il futuro delle imprese e della stessa occupazione dato che, come dimostrano le statistiche, la crescita di fatturati e occupazione delle imprese che innovano è due volte più veloce rispetto alle imprese che non innovano.

Dalle 9 alle 13 nella cornice del Museo Piaggio, invitati da Stargate Consulting e coordinati da Maurizio Melis, divulgatore di scienza e tecnologia e conduttore di Radio 24, i maggiori esperti e operatori italiani affronteranno il tema dell’innovazione davanti a una platea di professionisti, imprenditori, manager e soprattutto di giovani interessati a cogliere questa opportunità per il loro futuro.

"L’innovazione è veramente utile al sistema economico/sociale - spiegano dalla Stargate Consulting - se è fonte di sviluppo e occupazione e non di mera automazione. Perchè ciò accada servono formazione e competenze specifiche". Formazione e competenza che saranno illustrate "dal prezioso contributo del Centro di competenza ARTES 4.0, impegnato a colmare la distanza tra tecnologie e problemi concreti di competitività delle imprese; di ciò che le imprese possono chiedere e ottenere da un centro di competenza come Artes parlerà professor Bergamasco della Scuola Superiore Sant’Anna, che si confronterà con il professor Malvezzi, economista e tra i massimi esperti a livello europeo di finanza di impresa, attento alla centralità dell’uomo nello sviluppo tecnologico, al ruolo dell’economia umanistica e al suo rapporto con il sistema finanziario; Andrea Bellucci, business innovation manager e presidente di Stargate Consulting, fondatore del Centro di Competenza Artes 4.0 insieme ad altri 13 centri di ricerca e oltre 100 aziende innovative e tecnologiche".

A completamento, interverranno testimonianze ed esperienze di aziende che uniscono innovazione ed espansione occupazionale, innovando le proprie linee e producendo nuova occupazione con un incremento delle assunzioni.

Il convegno, dedicato a professionisti, imprese, manager e a giovani interessati, è a ingresso libero coh registrazione al sito https://innesco.stargateconsulting.it/. "Per l’importanza dei contenuti e la qualità dei relatori, ha già ottenuto importanti patrocini e supporti, tra i quali Regione Toscana, Camera di Commercio di Pisa, Ordine dei consulenti del lavoro di Pisa, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa, Artes 4.0, Afim Associazione per i finanziamenti di impresa, Istituto italiano di Project Management, GIMI Global Innovation Management institute, Fondazione Idi istituto dirigenti italiani, Fonarcom Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua".