Don Zappolini lascia Perignano: "Madre Teresa, emozione unica"

PERIGNANO. Prima o poi sarebbe dovuto accadere. Dopo 37 anni, don Armando Zappolini lascia la parrocchia di Perignano per trasferirsi. Oddio, non che se ne vada dall’altro capo del mondo, visto che la sua destinazione è Ponsacco, dove don Renzo Nencioni è destinato alla pensione. Ma è comunque doloroso per i parrocchiani il distacco dal sacerdote famoso per la bandana in testa mentre faceva il pizzaiolo alla Festa de l’Unità di Lavaiano, prendendo in giro Silvio Berlusconi, o per i presepi a sfondo sociale e politico nella chiesa della parrocchia.

Il parroco con la bandana per prendere in giro Silvio Berlusconi che aveva accolto Tony Blair in Sardegna proprio col fazzoletto in testa

L’annuncio è stato dato durante le messe di ieri, dopo che in paese si erano diffuse voci su una sua possibile partenza. Momenti di profonda commozione hanno accompagnato le parole di don Armando ai fedeli per informarli che dal 21 settembre lascerà Perignano.



«Certamente non è facile salutare un parroco a cui si vuole bene e che con generosità si è dedicato, coinvolgendo tanta gente, con iniziative, anticipando quanto il nostro Papa ci invita a vivere come “chiesa in uscita” – ha scritto ai fedeli, vescovo di San Miniato, diocesi a cui appartengono Perignano e Ponsacco – Sono anche certo che il bene seminato non va perso e diventa buona eredità per chi prende il testimone. Vi sarò grato se cercherete di capire questa scelta e di accettarla, accompagnandola con la vicinanza a don Armando e con la vostra attiva partecipazione alla vita parrocchiale».