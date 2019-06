Ceccardi lascia la fascia di sindaca

CASCINA. Da mercoledì 19 giugno Susanna Ceccardi non sarà più sindaca di Cascina. Nessuno, quando la “leonessa” è entrata in consiglio comunale, due consiliature fa, aveva creduto possibile l’ascesa del Carroccio in Toscana. «Mi trattavano come una mosca bianca. Anzi, verde», più volte Ceccardi ha ironizzato sul suo esordio in politica. Oggi l’emozione è grande: lascia il comune in cui, anche se solo per 101 voti, la Lega e il centrodestra aprirono una breccia nella rossa Toscana. «Quando ho accettato di candidarmi per il Parlamento Europeo sapevo che avrei dovuto lasciare se fossi stata eletta. Mercoledì (domani per chi legge, ndr) sarò a Roma, alla Corte di Cassazione, per firmare l’atto in cui accetto di entrare a Strasburgo. Da quel momento decado in automatico», spiega.. Il Tirreno la incontra mentre sta per entrare nel suo ufficio in municipio. I tempi sono stretti. Il 27 giugno il consiglio comunale ratificherà la successione alla guida del Comune, affidata al vicesindaco Dario Rollo.



Ceccardi può restare come assessora. «Non ho deciso su questo – dice – dobbiamo parlarne con il partito. Ci potrebbero essere alcuni avvicendamenti, un rimpasto di giunta». La Lega potrebbe chiedere ai deputati-assessori Donatella Legnaioli e Edoardo Ziello di lasciare.



Ceccardi “trasloca” e tra meno di un anno Cascina tornerà alle urne. Per il centrodestra si profilano mesi di duro lavoro: il fronte del centrosinistra, da sempre molto diviso, si è ricompattato. «Al dì di quello che dice il Pd, che lascia il tempo che trova, abbiamo fatto molto. Il bilancio è stato risanato e ora il Comune può fare investimenti. Abbiamo asfaltato le strade, stiamo ristrutturando un immobile sottratto alla mafia che sarà dato a una famiglia in difficoltà. Sul sociale sono stati fatti passi da gigante, la macchina comunale è stata riorganizzata, il settore educativo messo in ordine dopo l’inchiesta giudiziaria che ha riguardato, sistemando non poche situazioni di illegalità. I problemi ereditati erano tanti e i più diversi».L’amministrazione è al lavoro per istituire il Bonus bebè, un aiuto alle famiglie che hanno figli durante quest’anno. «I contribuiti andranno in base al reddito e ovviamente io non lo chiederò...», ironizza, visto che tra pochi mesi sarà mamma. Un rammarico? «Quello di non avere posato la prima pietra per il restauro del teatro Bellotti Bon. Ma la progettazione è avanti e già finanziata. Resto legata a Cascina da tanti affetti. Mi piace ricordare che nessun centro della provincia aveva mai espresso una classe dirigente come abbiamo fatto noi: tre parlamentari a Roma e uno a Bruxelles. E di questo vado orgogliosa». La candidatura alle regionali 2020 è una possibilità concreta? «Non sarò io a farmi avanti. Proprio come è successo a Cascina. Se me lo chiederanno, e tutti i partiti della coalizione dovranno essere d’accordo, per spirito di servizio sarò disponibile. Ma non accetto alcuna candidatura a perdere...». —