Geofor seleziona duecento persone per assunzioni nella raccolta dei rifiuti

PONTEDERA. Due graduatorie da 100 posti ciascuna per avviare una serie di assunzioni in Geofor per raccolta di rifiuti e spazzamento. Si prepara la carica di alcune migliaia di aspiranti lavoratori in una delle società più solide della provincia e che rappresenta una meta ambita per chi è in cerca di un’occupazione stabile. Nel bando pubblicato dal gestore del servizio ambientale si parla di assunzioni a tempo determinato, ma anche indeterminato. Motivo in più per sbrigarsi a inviare le domande di partecipazione alla selezione entro il primo luglio.

Da Geofor si aspettano una partecipazione massiccia come nell’ultima occasione, quattro anni fa al teatro Era. Nel 2015, al concorso per l’assunzione di 36 persone che avvenne più o meno di questi tempi, si iscrissero in milleseicento. In trecento, però, non si presentarono mentre altrettanti aspiranti dipendenti della società dei rifiuti si rifiutarono di pagare il contributo di selezione da quindici euro. Questa volta (il luogo del concorso non è stato ancora scelto, ma è escluso il teatro di Fuori del Ponte a Pontedera) sarà di dieci euro (non rimborsabili), elemento che potrebbe fare ulteriore selezione prima di sostenere le prove per entrare tra i migliori cento che comporranno le due graduatorie.La prima lista sarà per “addetti alla raccolta e allo spazzamento”, la seconda per “addetti alla raccolta, allo spazzamento e alla conduzione”. Ci si può iscrivere in entrambe le selezioni dopo aver consultato il sito Internet di Geofor dove si trovano tutti i documenti per potersi iscrivere.Nel bando si legge che la selezione ci sarà pochi giorni dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande. Mentre le chiamate per le prime assunzioni avverranno subito dopo la formazione delle graduatorie. Non ci sono date certe (se non quella della scadenza per candidarsi al concorso). Da Geofor fanno sapere che non esistono ancora indicazioni precise sul numero di assunzioni che la società è intenzionata a fare. Si sa solo che le graduatorie resteranno aperte a lungo, in base alle necessità dei servizi. E sarà una decisione esclusiva del consiglio d’amministrazione.Resta il fatto, però, che si tratta di un’opportunità quanto meno da provare. Geofor è pur sempre un colosso per il territorio, in grado di garantire stipendi sicuri. E anche se si trattasse di un’assunzione a tempo determinato, rappresenterebbe comunque una chance per entrare nel giro di occupazione di una delle realtà industriali più importanti della provincia di Pisa. Anche se per partecipare alla selezione è obbligatorio pagare un (poco comprensibile) contributo. —