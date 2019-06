Tra sorprese e defezioni illustri, nascono le giunte della Valdera

PONTEDERA. Le urne hanno parlato. E hanno disegnato la nuova mappa dei sindaci in Valdera. Ora è tempo di nomina delle giunte. Di formare le squadre di assessori che governeranno nei vari territori per i prossimi 5 anni. C’è chi annuncerà la distribuzione delle deleghe nei prossimi giorni, chi è ancora alle prese con le ultime consultazioni e chi, invece, ha già completato il quadro. Si tratta dei comuni di Crespina Lorenzana, del sindaco Thomas D’Addona, Peccioli, governato da Renzo Macelloni, Lajatico, con Alessio Barbafieri sindaco, Terricciola, dove la fascia tricolore è sul petto di Mirko Bini, e Capannoli, della sindaca Arianna Cecchini. Molti i volti nuovi nelle varie giunte, dove non mancano i giovani. È il segnale di una politica territoriale che, in generale, vuol ripartire da idee fresche. Di seguito, tutti i nomi degli assessori nominati nelle diverse amministrazioni. Nei prossimi giorni, quando anche gli altri sindaci avranno deciso, Il Tirreno comunicherà anche tutte le altre giunte.

CAPANNOLI

Squadra rivoluzionata e strascichi al veleno per Arianna Cecchini

Da sinistra la sindaca Arianna Cecchini e la sua vice Simona Giuntini

Arianna Cecchini annuncia la giunta. E ne approfitta per togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa. Cecchini, candidata di centrosinistra con la lista Per Arianna Cecchini Sindaco, è stata confermata alla guida del Comune di Capannoli con il 58,36%: stravinta la sfida contro gli altri due candidati. Antonio Nanna, del centrodestra, si è fermato al 24%, e Barbara Giuntini, della lista civica Uniti per Cambiare, è stata votata dal 17,65% degli elettori. «Sono contenta che nonostante la guerra che ho subìto negli ultimi 5 anni all’interno del mio schieramento, e nonostante alcune malelingue che hanno provato a dipingermi in un modo lontano dalla realtà – dice Cecchini – la gente ha scelto con la testa e ha deciso di darmi nuovamente fiducia». Al suo fianco Cecchini avrà volti nuovi rispetto alla giunta della precedente legislatura. La vicesindaca è Simona Giuntini, 48 anni, che si prende anche le deleghe, in qualità di assessore, alle politiche scolastiche, al consiglio comunale dei ragazzi e alle politiche per la grande età. Federico Mangini, 33 anni, invece, è assessore all’urbanistica, alle energie rinnovabili, alla protezione civile e allo sviluppo economico. A Marco Cecconi, 46 anni, invece, l’assessorato alle politiche giovanili, alla raccolta differenziata, ai percorsi partecipativi e all’economia civile. Gloria Vallini, 38 anni, si occuperà di politiche per l’infanzia, politiche sociali e sociosanitarie e politiche abitative. Cecchini, dunque, si tiene le deleghe ai lavori pubblici, al personale, al bilancio, ai servizi informatici e alla comunicazione.

PECCIOLI

Al fianco di Macelloni c’è Fabio Tommasini ex generale anti-mafia

Da sinistra il sindaco renzo Macelloni e Fabio Maria Tommasini

È stato uno dei turni elettorali più avvincenti dell’alta Valdera. Due sfidanti che si sono dati battaglia fino all’ultimo, provenienti da due mondi politici differenti. Stile e visione del futuro del paese ai poli opposti per Renzo Macelloni, confermato sindaco di Peccioli col 54,90% e Magdi Nassar, che si è fermato al 45,10%. Macelloni si è messo al lavoro per costituire la nuova giunta e ha già disegnato la sua squadra. Conferme per Anna Dainelli, 29 anni, Michele Brogi, 38 anni, e Emanuele Gronchi, 31 anni. Il volto nuovo è quello di Fabio Maria Tommasini, generale dei carabinieri in pensione. Non un carabiniere qualsiasi. Tommasini si è esposto in prima persona, e con la propria famiglia, agli anni della lotta contro la mafia. Che ha combattuto al fianco del giudice Giovanni Falcone. Era uno dei suoi collaboratori più fidati, faceva parte di quel pool che a forza di indagini serrate portò la malavita organizzata al maxi processo contro Cosa Nostra. Per un primo periodo, Tommasini ha abitato a Peccioli quasi in sordina, come se dovesse nascondersi lui. Lui che ha stanato e portato in carcere decine e decine di famiglie di mafiosi. Poi, pian piano, si è fatto conquistare dal paese. E ha deciso di spendersi al servizio della collettività scendendo in campo alle elezioni amministrative e ottenendo 72 preferenze. Spicca l’esclusione dalla giunta di Azzura Mancini, vicesindaca nella precedente legislatura.

TERRICCIOLA

Deri è il vicesindaco Barone nominato assessore allo sport

Da sinistra il sindaco Mirko Bini e il suo vice Enzo Deri

Campagna elettorale intensa, toni in alcuni momenti piuttosto accesi, ma alla fine Mirko Bini ce l’ha fatta. «Terricciola ha scelto la continuità», disse il sindaco di centrosinistra il giorno del verdetto che lo ha promosso sindaco dopo 5 anni da braccio destro delll’ormai ex prima cittadina, Maria Antonietta Fais. Bini ha ottenuto la vittoria su Matteo Arcenni, del centrodestra, che non è andato oltre il 43,09%. Bini ha presentato la sua giunta, composta da due uomini e due donne, oltre al sindaco: Bini mantiene le deleghe per edilizia popolare, personale, polizia municipale, agricoltura e sviluppo rurale, funzioni associate. Enzo Deri , 61 anni, sarà il vicesindaco con deleghe al lavoro e all’ambiente, alla tutela e salvaguardia del territorio, al bilancio, ai bandi e finanziamenti pubblici, al consorzio di bonifica, ai trasporti e alla mobilità. Giulia Bandecchi, 29 anni, alla sua seconda legislatura, nella prima era consigliere, accetta l’incarico da assessore con deleghe all’urbanistica e ai lavori pubblici. L’altra quota rosa, sarà Claudia Vignali, 64 anni, assessore con deleghe alla pubblica istruzione, alla cultura e alle pari opportunità. Completa la giunta Gimmi Barone, 45 anni, assessore con deleghe alle politiche sociali, al diritto alla salute e allo sport. «La nuova giunta e il nuovo consiglio comunale sono formati da persone capaci - dice Bini - che rappresentano il territorio e le sensibilità che ci hanno sostenuto in campagna elettorale».

LAJATICO

Barbafieri trattiene la delega allo spettacolo e valorizza i consiglieri

Da sinistra il sindaco Alessio Barbafieri e l'assessore Flavio Poli

Ha rischiato di correre da solo alla prima carica comunale. Poi è apparso lo sfidante Roberto Ticciati, ma la battaglia per la poltrona di sindaco non ha avuto storia. Alessio Barbafieri è stato confermato a furor di popolo primo cittadino di Lajatico, con l’88,35%. Barbafieri non solo ha presentato la sua giunta, ma ha anche comunicato le deleghe che ha distribuito ai consiglieri di maggioranza. Barbafieri si è tenuto le deleghe al bilancio, alle opere pubbliche, alla protezione civile e allo spettacolo. Vicesindaco è stato nominato Roberto Turini, 53 anni, assessore alla viabilità, alla polizia locale, ai tributi, ai rapporti con le società partecipate. Flavio Poli, 37 anni, invece, è assessore alle attività produttive, allo sport, e al turismo. Carla Collecchi, 44 anni, capogruppo di maggioranza, è consigliere, ma con l’importante delega alle politiche socio-sanitarie. «Oltre alla giunta, abbiamo deciso di consegnare alcune deleghe nelle mani dei consiglieri», spiega Barbafieri. Di seguito, le sue decisioni: Francesca Serragoni, consigliere con delega alla scuola e alla cultura, Mirko Gronchi, consigliere con delega all’agricoltura, Federico Maestrini, consigliere con delega all’ambiente, e a caccia e pesca, Filippo Fiorentini, consigliere con delega allo sviluppo delle frazioni, all’associazionismo e alle politiche giovanili. «Una squadra unita - commenta Barbafieri - pronta a fare il bene di Lajatico e dei suoi cittadini».

CRESPINA LORENZANA

D’Addona gioca l’ambo La carica di vicesindaco se la dividono in due

Da sinistra il sindaco Thomas D'Addona e l'assessore Simona Sopranzi

Nel comune di Crespina LorenzanaThomas D’Addona ha scelto velocemente la squadra che lo accompagnerà nel governo della città nei prossimi cinque anni. D’Addona, al secondo mandato, ha vinto con il 60,28% sullo sfidante Sergio Toncelli. La giunta D’Addona sarà composta da Simona Sopranzi, 41 anni, nominata assessore alla cultura, agli eventi, al turismo, alle attività promozionali e dello sviluppo. Assessorato anche per Lisa Balluchi, 32 anni, che riceve le deleghe al sociale e al Centro Civette. Nella squadra degli assessori c’è anche Marco Romboli, 42 anni, nominato allo sport, alle manutenzioni e alla protezione civile. Incarico consegnato anche nelle mani di David Bacci, 51 anni, delegato al bilancio e al personale. «Ci saranno anche due consiglieri delegati», fa sapere il sindaco D’Addona. Si tratta di Gianluca Catarzi, che riceve le deleghe alla pianificazione territoriale e ai tributi, e di Francesca Bernardini, che riceve la delega alla scuola. Inoltre, D’Addona fa sapere che Catarzi e Sopranzi si alterneranno in qualità di vicesindaco. «Sono contento che i cittadini abbiano deciso di dare di nuovo fiducia a me e alla mia squadra, e sono certo - dice D’Addona - che ognuno di noi metterà il massimo dell’impegno al servizio della collettività, per migliorare ulteriormente la qualità della vita di tutti e per rendere ancora più ricco di servizi il nostro territorio».