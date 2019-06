Dopo il tumore parte a cavallo sulla Francigena fino a Bracciano

FUCECCHIO. Quindici giorni a cavallo, per dire sì alla vita e non avere paura della malattia, anche se grave. Luca Del Corso è il presidente dell’associazione fucecchiese “I cavalcanti del Padule”, oltre ad essere istruttore di equitazione. Sabato 1 giugno – da Cerreto Guidi – parte alla volta di Bracciano (nel Lazio), dove arriverà in quindici giorni, precisamente in occasione della Sagra della Cornuta allevata allo stato brado. Un viaggio affascinante, anche se non si portasse dietro un significato profondo. Che, però, in questo caso c’è: Del Corso nel 2018 scopre di avere un tumore e per lui inizia il difficile percorso di cure, che lo prova nello spirito e nel corpo; oggi che sta meglio ha deciso di intraprendere questo viaggio tutto particolare perché - come dice lui stesso - «la vita e la strada vanno mangiate». E allora, insieme al puledro di 4 anni Ego e a Luna di 8 anni, da Cerreto attraverserà la Francigena, la Romea Strata e alla fine l’Antica Via Clodia, godendosi scenari mozzafiato incastonati in un tempo che non esiste più: «La vita va vissuta, nonostante tutto. Se ti butti giù non cambia niente, anzi può solo peggiorare. Io adesso sto meglio e voglio guardare al futuro con positività, con voglia di vivere. Ogni medico ti dice di affrontare la malattia con tutta la forza che hai, perché se ti piangi addosso è peggio. Quando ho visto che le mie condizioni di salute sono migliorate mi sono detto che era venuto il momento di partire».

Del Corso, che sta per festeggiare i suoi 60 anni, sarà accompagnato da due persone fondamentali per lui: la moglie Raffaella e il figlio Edoardo. Che, un po’ in macchina e un po’ a cavallo, lo affiancheranno in questo viaggio alla volta di Bracciano. Un’avventura nata anche per un altro motivo: «La Francigena è qualcosa di incredibile, ha un valore immenso che dobbiamo riscoprire. Così come il valore delle vecchie cose, delle tradizioni». Per Del Corso sarà un periodo di “rivincita” nei confronti della malattia, che lo ha comunque provato. E il suo viaggio servirà anche per far riflettere sul fatto che anche le persone malate possono continuare a vivere come le altre, nonostante debbano sostenere sfide molto difficili. Del Corso, così come la moglie, sostiene Astro, l’associazione che promuove iniziative a sostegno del paziente oncologico e dei suoi familiari nel cammino che il malato deve percorrere prima, durante e dopo le cure necessarie per affrontare e vincere la battaglia al cancro. Di sicuro il suo viaggio sarà un ottimo “spot” a favore di chi combatte contro la malattia, una piccola spinta per trovare quel pizzico di forza in più in un momento in cui la vita sembra remarti contro e non darti una prospettiva per il futuro.