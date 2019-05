Ambulante falciato in Fi-Pi-Li: l'investitore prende un anno

Pisa, per il guidatore del furgone disposta anche la sospensione della patente per 12 mesi Il 65enne venne centrato dopo essere sceso dal suo mezzo per un tamponamento

PISA. Un anno con la condizionale. E la sospensione per lo stesso periodo della patente. Il risarcimento, invece, dovrà essere stabilito in sede civile.



È la sentenza letta ieri mattina dal gup Donato D’Auria (pm Flavia Alemi) nei confronti di Alessandro Muroni, 51 anni, di Crespina, condannato con rito abbreviato per omicidio stradale.



Era lui al volante del furgone che la mattina del 18 marzo 2017 travolse, ambulante 65enne, originario della Campania e residente a Cascina.Un incidente avvenuto in Fi-Pi-Li all’altezza dell’uscita di Ponsacco.Una tragedia avvenuta sotto gli occhi della moglie della vittima, seduta sul mezzo fermo dopo un tamponamento. La donna si era costituita parte civile con l’avvocatoL’assicurazione, che aveva risarcito i due figli, non le aveva riconosciuto il danno morale. Di qui la volontà di costituirsi nel processo. L’imputato, presente ieri in aula durante la discussione e al momento del verdetto, era difeso dall’avvocatoI coniugi, commercianti ambulanti, stavano andando al mercato di Ponte a Elsa con il loro furgone attrezzato per la vendita di generi alimentari.Arrivati nei pressi dell’uscita di Ponsacco Pacifico aveva tamponato un carro attrezzi.Allora era sceso dal furgone e poi, nel cercare la casacca da indossare per rendersi visibile, mentre era piegato all’interno dell’abitacolo, era sta falciato da un altro furgone, quello condotto da Muroni. Lo aveva preso a un braccio e l’emorragia provocata dalla lesione in pochi secondi aveva portato alla morte l’ambulante.Agli agenti della polizia stradale l’investitore disse di non aver visto quella sagoma poi travolta.Negativo ai test su alcol e droghe cui venne sottoposto subito dopo l’incidente, a Muroni è stato contestato l’omicidio stradale per la velocità ritenuta eccessiva e la scarsa cautela nell’avvicinarsi a un mezzo in panne.Violazioni al codice della strada che per l’accusa hanno contribuito a provocare l’incidente mortale.Non c’è una corsia di emergenza per mettere in sicurezza i veicoli, ma il tratto della superstrada in cui era avvenuto l’investimento a quell’ora - erano circa le 7 - era sgombro e su un rettilineo.Il giudice si è preso 90 giorni per il deposito delle motivazioni. Scontato l’appello. —