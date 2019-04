In sessanta pronti a salire sul... carretto del vincitore

PECCIOLI. Sabato 27 aprile torna a Peccioli l'appuntamento con la tradizionale corsa dei carretti lungo le vie del paese. Una gara in cui sono protagonisti la fantasia dei costruttori dei mezzi e l'abilità e il coraggio dei piloti che si dovranno lanciare in discesa a grande velocità lungo il percorso.. L'iniziativa, promossa dalla Pro loco di Peccioli, gode del patrocinio del Comune di Peccioli e della Federazione Italiana Carretti Sportivi e nel giro di pochi anni è diventata una classica tra le manifestazioni sportivo-folkloristiche della Valdera. Una corsa d'altri tempi che rievoca un antico gioco di strada degli anni '60 e '70, quando era consuetudine costruire dei rudimentali carretti di legno con cuscinetti a sfera come ruote e scendere lungo le strade. La kermesse è diventata poi utile per promuovere il territorio pecciolese e al tempo stesso sensibilizzare sul tema dell'ecologia e del recupero dei materiali di scarto.



Si gareggia con carretti di legno aventi dimensioni massime di 100 centimetri per la larghezza e di 180 centimetri per la lunghezza, mentre l'altezza non deve superare i 50 centimetri. Inoltre, devono avere 4 ruote costituite da cuscinetti a sfera o rulli, rivestite in gomma piena, con la misura massima del diametro esterno fissata a 200 millimetri e per la larghezza a 60 millimetri.



Per questa edizione si registrano ben 60 adesioni di carretti per un totale di 63 piloti, da varie località del comprensorio pisano (Pontedera, Chianni, Santa Maria a Monte) ed in generale da tutta la Toscana, soprattutto dalla Lucchesia e dal Casentino.Il percorso di gara è lungo 700 metri con una pendenza del 6,5% e si snoda interamente lungo il centro storico di Peccioli, con la partenza ubicata nella suggestiva piazza del Popolo, per poi svilupparsi in piazza Fra Domenico da Peccioli, via Lambercione, passando per la rampa di via Carraia per poi immettersi in via Giuseppe Garibaldi, dove è previsto il traguardo.