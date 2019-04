Dodici locali uniscono forze e soldi, nasce il consorzio “Made in Valdera”

PONTEDERA. Un festival di due giorni in piazza del Mercato, conosciuta da tutti come “piazzale del Cineplex”. Prima i concerti di Bobo Rondelli e Cecco e Cipo, poi la musica dei dj che hanno fatto la storia dell’Insomnia, locale che ha rappresentato un pezzo di storia della movida degli anni Novanta e primi Duemila. È tutto vero. Pontedera è pronta ad abbracciare il primo MiV Festival.



Prima, però, occorre fare un passo indietro. E tornare a poche settimane fa, quando Paolo Bova, titolare di due locali - il Gens, a Gello, e il Time Club, nella zona industriale di Pontedera - ha cominciato a fare il giro dei pub di Pontedera. «Avevo il desiderio di creare un’unica famiglia per progettare grandi eventi musicali, e non solo a Pontedera», racconta Bova, da anni nel mondo della notte e del divertimento.



Il “giro” di Bova è andato alla grande: Abbey Road pub (il Pubbino), Antivist pub, Gens, Beat, Black Silk, Bulldog’s pub, Caffetteria del Corso, Caffé L’Angolo, Chimney pub, Il Giradischi, L’Orologio e Time Club ora fanno parte di un’unica famiglia: “Made in Valdera”, l’associazione che seguirà da vicinissimo ogni evento legato alla movida che verrà organizzato in città, compresa la prossima Notte Bianca. Si comincia con il MiV Festival, in programma il 30 aprile e il 1° maggio. Il 30, dalle 18 all’una di notte, nella struttura attualmente in uso a ExpoMotori, verrà organizzata un’area suddivisa a sua volta in due spazi separati da un filtraggio. Da una parte cibo, iniziative, giochi per bambini e molto altro. Dall’altra i concerti di Bobo Rondelli e Cecco e Cipo.Il 1° maggio si replica. Stessa organizzazione degli spazi, ma invece dei concerti, nella parte in cui sarà possibile accedere soltanto ai maggiori di 16 anni, ci sarà una maxi maratona di musica, dalle 16 a mezzanotte:si alterneranno alla consolle in un evento che in Valdera non si era mai visto prima.«Ballare di giorno è un concetto tipico della Spagna, là questo tipo di format va per la maggiore. In Toscana soltanto a Firenze è stato fatto qualcosa di simile finora. Ora, però, c’è anche Pontedera. E continuerà a esserci».Il MiV Festival è stato progettato per diventare un appuntamento fisso, come conferma Bova: «Vogliamo farlo tutti gli anni, e migliorarlo sempre di più. Quest’anno abbiamo avuto davvero poco tempo per mettere in piedi il Festival, ma nonostante tutto crediamo di aver messo insieme una bella offerta. Per le famiglie e per i giovani». E non finisce qui. “Made in Valdera” è partita. E non si ferma. «Stiamo già mettendo a punto un evento per l’estate e un altro per ottobre. Pontedera deve vivere e chi abita in città – conclude Bova – non deve prendere l’auto per andare a ballare. Ringrazio il Comune per aver sposato a pieno la nostra voglia di cambiare la città».