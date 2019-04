Esibizioni, strongman e raduni: a Pontedera c'è ExpoMotori

PONTEDERA. Apre ExpoMotori nella città dei motori. Il taglio del nastro giovedì 25 aprile alle 12 e poi fino a domenica 28 una vera e propria kermesse che si conferma come punto di riferimento in Toscana e quella con più spettatori in Italia. L’anno scorso furono oltre 20mila, quest’anno si punta a raggiungere le 30mila presenze.. «È motivo di soddisfazione ospitare per la 14ª volta una manifestazione del genere che richiama tanto pubblico da tutta Italia – ha sottolineato il sindaco Simone Millozzi nell’aprire la conferenza stampa di presentazione in municipio – specialmente quando altre manifestazioni del genere hanno conosciuto molte difficoltà».



L’apertura di giovedì in piazza del Mercato è all’insegna delle numerose novità rispetto all’edizione 2018, come ha spiegato l’organizzatore Massimliano Franceschi della Nuova Kros Eventi: «C’è il muro della morte, dove i motociclisti si esibiranno all’interno di una botte di legno alta 5 metri. E poi un percorso su terra battuta di flat track con professionisti con cui si potranno misurare gli spettatori». Senza dimenticare le evoluzioni di Marco Maffei con i suoi quad.



Sabato le qualifiche ufficiali di Strongman con una sfida tra le donne e gli uomini più forti d’Italia. Presenza fissa del team Didi Bizzarro con i suoi piloti professionisti che si esibiranno in numeri estremamente pericolosi, poi il team Daboot per il freestyle motocross. E quest’anno si aggiungono il team Circus Trial e la coppiadella Repubblica Ceca con le loro evoluzioni su moto da strada.Sabato anche il raduno di auto d’epoca organizzato dal club “La Gherardesca” e domenica il raduno di American car in collaborazione con Tuscany street runners. Come accade da 8 anni, l’ExpoMotori di Pontedera è anche tappa toscana dell’Italian motorcycle championship con la partecipazione dei maggiori preparatori della regione.All’interno della manifestazione la mototerapia per regalare una giornata alle persone diversamente abili e soprattutto dare loro la possibilità di provare una moto. Importante anche la presenza della polizia municipale che spiegherà e farà “toccare con mano” il rischio che si corre a mettersi in strada alla guida avendo bevuto un po’ di più del dovuto.«Daremo degli occhiali particolari – ha detto, comandante della polizia locale Valdera Nord – con cui testare gli effetti dello stato di ebbrezza. Saremo presenti soprattutto per aiutare i giovani rispetto alla questione, e già l’anno passato abbiamo avuto molti consensi».Il rombo dei motori, di sicuro, sarà il sottofondo delle giornate di chi abita nei paraggi dell’area mercato. Ma come ha detto la vicesindaca«una città che non fa rumore, è una città che non produce». Orario di apertura al pubblico: giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 24; domenica 10-20. Biglietto intero 12 euro, ridotto 10. —