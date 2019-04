F&R consulting, ecco l’azienda che non conosce crisi e assume

Massa. Quando la società è nata, nel 2013, il Paese era ancora in piena crisi economica. . Le aziende chiudevano una dietro l’altra come lucciole e la fiducia era a zero. Ma la F&R consulting srl, azienda apuana di consulenza direzionale, è riuscita a trovare la formula giusta per ravvivarla, quella fiducia, e a diventare in pochi anni la prima azienda toscana del settore e fra le più importanti a livello nazionale. Un’azienda in continua crescita, tant’è che oggi cerca personale: ben quattordici figure (tra ingegneri, laureati in economia o giurisprudenza, o diplomati con esperienza in progettazione) da assumere a tempo indeterminato.



La storia



L’azienda è stata fondata nel 2013 da Francesca Dolfi, giovane massese (classe 1986), che, dopo la laurea in Sociologia all’università di Pisa, ha deciso di seguire le orme del padre: Giuliano Bordigoni, ex dirigente aziendale con una lunga esperienza in consulenza direzionale. È lui a formare i dipendenti. Lei tira avanti l’attività.L’azienda è diventata pienamente operativa nel 2015 e nel giro di quattro anni ha raggiunto un portafoglio di oltre trecento clienti. Anche i dipendenti sono cresciuti di anno in anno.Adesso sono sette: tutte donne e under 35 (a cui si aggiunge il team di commerciali). Un caso più unico che raro in Italia. La prima sede è stata aperta a Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa.A fine 2018 sono stati inaugurati i nuovi uffici al Centro direzionale Olidor di Massa ed è stata trasferita lì la sede principale. L’azienda aveva bisogno di più spazi: le previsioni, infatti, parlano di una crescita esponenziale. Il 16 aprile si è tenuta infatti una convention a Bologna, dove l’azienda ha incontrato la rete commerciale del Nord Italia: ne è nata una collaborazione che permetterà alla società di espandersi nelle altre regioni del Paese.La F&R consulting si occupa di finanza agevolata.In altre parole segue passo passo le imprese per fargli ottenere agevolazioni finanziarie particolarmente convenienti. La sua particolarità è quella di non chiedere anticipi alle aziende.«Noi ci proponiamo a totale costo zero – spiega in dettaglio Francesca Dolfi –. Non chiediamo né anticipi né altro. Chiediamo ai clienti solo di farci lavorare, di farci realizzare progetti. Il nostro compenso è legato al finanziamento dei quei progetti. Il cliente ci paga dopo aver ottenuto il contributo. Se il progetto non viene finanziato, invece, non è tenuto a pagarci».L’azienda si occupa anche di certificazioni (qualità, ambiente, sicurezza ed etica), cioè dei riconoscimenti rilasciati dagli enti accreditati che attestano la conformità dell’azienda a specifiche norme di riferimento, ma anche di modelli organizzativi («secondo il decreto legislativo 231/2001») e di privacy (Gdpr 679/2016), aiuta, cioè, a progettare e implementare un idoneo sistema integrato di gestione privacy. E infine di ricerca e sviluppo (lex 145/2013).In altre parole: di tutto ciò che riguarda la consulenza direzionale.