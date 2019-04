“La casa del vento”

Ecco il racconto noir scritto da Tatiana Battaglia per la seconda edizione del concorso “Parole Guardate. Giallo in provincia”, organizzato dalla Fondazione PeccioliPer e da Il Tirreno

“Chi semina vento raccoglie tempesta!”, mi diceva sempre mia nonna.

Non avevo mai capito fino in fondo cosa volesse significare, ma probabilmente perché ero piccola e molto ingenua ma soprattutto perché non mi ero mai scontrata con chi seminava vento.

Poi la vita cambia e ti trasferisci in un paesino di campagna, Peccioli, piccolo comune medievale “imponentemente” adagiato sulle colline dell’ Alta Valdera

Erano ormai sette anni che abitavo a Peccioli e precisamente in quella casa, tra le Suore ed il Convento dei Frati Cappuccini.

Una casa bella, spaziosa. La proprietaria, un’ereditiera ancora benestante , era una donna con un grande cuore.

Ricordo ancora quando mi venne a mostrare l’interno della casa, dall’esterno mi era piaciuta subito, con il sole che la baciava praticamente tutto il giorno. Quando me l’aveva mostrata quasi si era scusata per la semplicità degli arredi . Come è strana la vita , a me quella casa pareva una reggia . Tutto confortevole e rassicurante .

Ma quando tirava il vento, la CASA si animava!!! C’era un grande camino che riscaldava la casa. La sua possenza era abbastanza per dare valore a tutto ciò che vi presenziava attorno .

Bello quando era acceso, caldo, accogliente, rigenerante. Ma nelle giornate di vento , diventava una specie di messaggero degli dei , un Apollo moderno !

Una volta mi sembrò di udire tre numeri , li giocai su Cagliari e Firenze , la C di Canna e la F di Fumaria.

Feci un ambetto su Firenze, nulla di che , ci avevo giocato poco, ma tanto mi bastò per dare retta al vento.

Di solito il vento parlava quando avevo domande a cui non trovavo risposta, ed anche se non era una risposta vera e propria diventava uno spunto di riflessione .

Poi arrivò il 13 Dicembre , il giorno di Santa Lucia. Ero rimasta a casa perché volevo ultimare gli addobbi di Natale . Stavo mettendo il puntale sull’albero e sentì, o così mi sembrò “Devono suonare, devono suonare !!!“ rimasi con il puntale a mezz’asta

“Ma cosa devono suonare, le campane?pensai, oppure “ Chi devono suonare, chi sono ?” Che mistero!

La giornata passò veloce d’altronde era Santa Lucia .

L’indomani mi avevano invitata a pranzo i miei vicini , una coppia troppo ROCK, con due grossi cani neri adorabili e sornioni , con i quali avevo legato subito.

Mentre pranzavamo raccontai dell’ultimo messaggio del camino , ma ancora una volta a nessuno venne in mente nulla che potesse avere attinenza con la frase, continuammo così il nostro pranzo. Era ormai la vigilia di Natale e come da tradizione mega cena con gente di ogni razza e specie a casa dei vicini. Eravamo tutti allegri tutti molto giocosi ed alla frase sentita non ci avevo più pensato.

Ad un certo punto Nicolas, uno degli invitati, alzò il calice e lo tintinnò con la forchetta per richiamare l’attenzione degli ospiti ed in quel preciso momento ebbi come un lampo che mi passò davanti agli occhi, Il pendolo,era il pendolo!

Da quando ero andata ad abitare nella casa accanto avevo smesso di caricare il vecchio pendolo per paura di dare fastidio. Fosse stato quello il soggetto del messaggio?

L’ interrogativo lo accantonai per il resto della serata e verso le 2 del mattino rincasai.

Avevo un sonno tremendo e sinceramente pensavo che una volta toccato il letto mi sarei lasciata dolcemente cullare dal dio del sonno, Morfeo. Ed effettivamente fu cosi, ma forse non tutti sanno che Morfeo si presenta a noi mortali affinché si possano avere dei sogni realistici. Ecco, appunto e così fu, incubi più che sogni, morti che si mostravano, un cerchio dorato. Che Notte , Che notte!

La mattina , che tra l’altro era Natale, avevo certe pesche sotto gli occhi da farmi spavento da sola e poi dovevo andare a pranzo dai miei. Vagli a spiegare che era stata colpa di Morfeo quella faccia da ceffo che mi ritrovavo?

Cercai di vestirmi meglio che potevo, un bel po’ di correttore sotto gli occhi ed andai al pranzo di Natale. Tornai a casa nel pomeriggio e verso sera mi misi a sistemare un pochino. Mi fermai ad osservare il pendolo e decisi di caricarlo. Da li a poco sette rintocchi, dopo mezz’ora un rintocchino, poi otto rintocchi e così via. E se avessi capito male? Ma davvero era quello il messaggio ? Va bè decisi di sopportare , ogni ora ed ogni mezza riflettevo . Era ormai Befana e la proprietaria decise di venirmi a trovare. La cosa mi colse impreparata, ma ancor più mi trovò impreparata l’atteggiamento da Ispettore Clouseau della Police della mia ospite. Appena in casa la vidi bloccarsi, poi si riprese, ma la cosa non passò inosservata . Poi inviò a chiedermi se stavo bene, “si grazie” , risposi , se volevo fare dei cambiamenti nell’arredamento , se sarei andata in vacanza,.mai fatte tante domande.

Quando se ne andò io rimasi interdetta e riflessiva, “ Che mi stavo perdendo?”, sapevo che c’era qualcosa di strano, me lo sentivo .

Di solito il vento parlava quando avevo domande a cui non trovavo risposta allora accesi il camino e mi sedetti davanti come ad aspettare l’imbeccata, ma nulla.

La vita ricominciò.

Avevo parecchio lavoro da sbrigare , il mio impiego da traduttrice in una nota casa editrice fiorentina aveva preso il decollo da quando avevano deciso di pubblicare uno scrittore/ sceneggiatore toscano, della costa, Giampietro Selmi . Avevo del lavoro arretrato ed ormai non potevo più traccheggiare, il tempo stringeva. Arrivavo al week end esausta e di uscire non ne avevo proprio voglia e se qualcuno aveva piacere di stare in mia compagnia doveva venirmi a trovare , semplice ed efficace .

Fu così, che la mia amica Micol , di passaggio in Toscana dal Lago Maggiore , venne a trovarmi.

Era tanto che non ci vedevamo e di cose da raccontare ne avevamo parecchie.

Venne a cena e da vegetariana incallita qual’era mi divertì a prepararle piatti all’apparenza buonissimi . La cena fu parecchio lunga e gustosa , avevo veramente dato il meglio di me, avevo preparato numerosi piatti e quindi, anche solo per rispetto, Micol li aveva assaggiati tutti .

Arrivarono gli undici rintocchi , al che , Micol alzò gli occhi, mi guardò, si guardò intorno e mi disse “Qui c’è stato un omicidio “ Io mi sentì gelare e come dicono da queste parti esclamai “Oh che dici?”

Lei mi ripetè “ Q-U-I C’E’ S-T-A-T-O UN O-M-I-C-I-D-I-O”

Sulle prime non seppi cosa fare e per poco non mi strozzai con il boccone che stavo deglutendo , le chiesi cosa le facesse dire una cosa del genere.

Micol era strana, era anche un pochino maghetta .Iniziò a farmi delle domande ed io piano piano iniziai a raccontare del camino, del vento, del sogno,delle strane domande della proprietaria.

Al che Micol mi chiese di poter guardare il pendolo da vicino . Aprì la scatola che conteneva gli ingranaggi e dentro vi trovò un anello che poteva essere una fede nuziale. All’interno vi era incisa una data . Micol prese in mano l’anello e subito le apparve un volto di donna , diafana, bionda, occhi grandi . A me quella descrizione non ricordava nulla. Micol andò via , ma mi disse di cercare , di non abbandonare la cosa.

Rimasi scossa per due o tre giorni, a Micol credevo, come potevo lasciar perdere?

Provai quindi ad indagare. Chiesi in paese se qualcuno ricordava una donna con quelle caratteristiche, ma solo quando andai a domandare alla Trendyssima Pasticceria Ferretti ottenni qualcosa. Mi dissero che era una donna vissuta nella mia casa circa 10 anni prima ma poi partita, era ritornata a casa sua in Polonia e nessuno ne aveva più avuto notizie, si chiamava Agnese.

Rimasi stranita , ancora più complicato.

Tornai a casa, non ci capivo più un gran che .

Faceva freddo ed avevo necessità di andare a prendere della legna per accendere il fuoco. Scesi nella legnaia sotto la casa ed ancora prima di accendere la luce udì chiaramente “ E’ qui E’ qui “

Che paura , mi sentivo tremare , osservai meglio e vidi che dietro a dove la mia proprietaria faceva accatastare la legna vi era stato fatto un muro con materiale diverso dal resto .

Mi tornò tutto , o forse. Sinceramente non me la sentivo di indagare oltre . Chiamai i Carabinieri ed attesi fuori . Forse avevo risolto un omicidio irrisolto!