Ecco il racconto noir scritto da Francesca Papini per la seconda edizione del concorso “Parole Guardate. Giallo in provincia”, organizzato dalla Fondazione PeccioliPer e da Il Tirreno

Il paesaggio che vedevo dalla finestra spalancata della camera pareva un dipinto raffigurante la Toscana più autentica, fatta di una campagna verdissima, piena di olivi, vigne e cipressi. In lontananza, il profilo delle colline sfumava nel celeste dell’aria, che respiravo forte ogni mattina.

Immaginavo ogni giorno che il Paradiso terrestre stesse proprio laggiù, su quel limitare indefinito.

Spesso mi mettevo in ginocchio su una sedia e mi sporgevo curiosa fuori dal davanzale, volgendo gli occhi in basso. Lì, con lo sguardo, incontravo lo spazio di un giardino molto ben curato, ma dall’aspetto decisamente bizzarro. Era un luogo difeso da un alto muro in mattoni, molto simile a un fortino. Nelle aiole erano coltivate tante piante grasse e il pavimento in mezzane era disseminato di ciottoli rotondi utilizzati per formare dei percorsi di battaglia o accumulati per simulare trincee.

Spiavo dalla finestra il proprietario di quel giardino, un signore alto e grosso come un fusto d’abete, che portava un fazzoletto annodato sul capo, una canottiera a costine infilata dentro a dei larghi pantaloni, sorretti da una cintura troppo sottile rispetto alla corporatura massiccia.

Quell’uomo era trascurato, ma un buon osservatore dell’essenza umana avrebbe riconosciuto nella sua persona le vestigia di un passato ricco di fortuna.

Portava il nome di Giovacchino, ma per tutti era il Barone. Fin da quando era un ragazzino i compaesani gli avevano affibbiato tale appellativo, proprio in virtù del suo elegante, innato portamento diritto e austero e per quel suo ineccepibile modo di pettinarsi e di vestire, sempre con pantaloni al ginocchio, camicia abbottonata fino al collo, giacca e cravattino. “Eh sì, signori si nasce!”, ripetevano quelli che lo rammentavano giovane e bello. Giovacchino era il primogenito di un facoltoso pollivendolo che allevava e commerciava polli in tutta la provincia di Pisa, insomma, una buona sistemazione per tutte le ragazze in età da marito.

Con suo padre e sua sorella Tosca abitava il piano nobile di un palazzo signorile, sopra a loro stava la servitù. Sua madre, con estremo dolore dei familiari, era morta tisica quando i figli erano ancora piccini. Da questa donna, entrambi i ragazzi avevano ereditato l’altezza e l’andatura distinta. Ogni giorno Giovacchino appariva triste, poiché sentiva forte la mancanza della mamma. Fu così che ricevette in regalo dal padre un giardino che poteva curare e in cui poteva trascorrere i suoi momenti cupi, al riparo dagli occhi indiscreti e dalle malelingue del paese: quel luogo segreto diventò presto la sua “baronia”.

Durante tutti quegli anni amari, soltanto io fui ammessa a frequentare il giardino. Gli occhi grandi e le trecce morbide pian piano conquistarono l’affetto e la fiducia di Giovacchino, la veste povera il suo cuore. E il legame che ci unì divenne indissolubile. “Ravvediti, sono la figlia della serva!”, “Se ci scopre tuo padre ci ammazza tutti e due!”, “Lasciamo perdere questo amore, perché è uno sbaglio”. Erano queste le frasi che ci bisbigliavamo di giorno. Ma ogni notte d’estate, invece, coperti dalle fronde di un’alta quercia, quando il silenzio rivestiva ogni cosa e solo i grilli restavano a cantare, noi due ci scambiavano caldi baci sulla bocca e tenere carezze.

Venne poi il maledetto giorno in cui Giovacchino fu chiamato alla leva obbligatoria. Mi promise amore eterno, giurò che al suo ritorno ci saremmo sposati e tra le mia dita lasciò, come pegno d’amore, la collana di sua madre. Se ne andò proferendo appena qualche motto: “Parto soldato, aspettami”.

Quando tornò anticipatamente dal servizio militare non si riconosceva neanche più. Il paese aveva già sentenziato: “Il Barone è diventato pazzo per la paura”. Pare infatti che una sera due commilitoni lo avessero legato e issato su una croce approntata lì per lì con due tavolacce inchiodate una sull’altra e lo avessero preso a sassate e schernito, e che poi si fossero spinti ben oltre, caricando un’arma e costringendolo a puntarsela alla tempia. La realtà era diversa. Il Barone andava dicendo di essere Gesù e voleva nuocere a tutti coloro che mettevano in dubbio la sua parola.

Fu esonerato dall’esercito con poche, laconiche parole: “Io sottoscritto medico chirurgo e ufficiale militare certifico di aver visitato il signor Giovacchino Mercuri e di averlo trovato affetto da malattia schizofrenica, con delirio di colpa, dannazione e allucinazioni. Siccome in questi giorni è diventato pericoloso per sé e per gli altri, è necessario che venga ricoverato nel Manicomio di Volterra, il più vicino al luogo di provenienza, ovvero Peccioli”.

Il Barone trascorse lunghi anni in manicomio, e quando tornò a casa passò le estati e gli inverni a raccogliere sassi dal letto del fiume e a farne sacchi pesantissimi come sensi di colpa, che si caricava a spalle e portava in cima alla collina. Poi sistemava questi ciottoli nel suo giardino a formare percorsi, si legava un fazzoletto sul capo come segnale di battaglia e continuava a urlare e a rivivere scene del servizio militare. Talvolta, la mia immagine che lo guardava paziente gli procurava conforto, ma quando si sentiva incessantemente osservato iniziava a urlare contro di me: “E’ stato un errore!”.

Soltanto io sapevo tutta la verità ma l’avevo portata via con me, per sempre. Una mattina prima dell’alba, mentre tutto il paese ancora dormiva, uscii di casa vestita da sposa e mi recai sulle Serre, quel luogo amato, che da sempre mi era parso il Paradiso. Giunta lì mi sfilai le scarpe bianche sotto l’albero, e con il velo che portavo sulla testa formai un cappio per impiccarmi al ramo di un olivo. Detti la morte a me e al figlio di Giovacchino, che portavo in grembo ormai da alcuni mesi.

Il Barone non accettò mai la verità dei fatti. Un giorno però, guardandomi dal giardino affacciata alla finestra, si accorse che continuavano a penzolare dal davanzale sempre le solite trecce lunghe e morbide, e insieme ad esse oscillava quella collana che era il nostro vincolo d’amore.

D’un tratto capì che il tempo non poteva essersi fermato. Allora salì di corsa in casa, armò il fucile e si sparò un colpo in bocca.

Lui era finito, e con lui si dissolse anche l’allucinazione alla finestra.

Accorse il padre del Barone che piangendo si inginocchiò disperato. “E’ tutta colpa del servizio militare! E’la patria che me lo ha rovinato!”. E l’eco di quelle parole continuò a rimbalzare sulle pareti della camera affacciata sulla campagna.